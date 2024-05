Campanha de Nacional contra a Poliomielite tem início em Minas Gerais

Ação será realizada até 14 de junho e visa a imunização de crianças menores de cinco anos de idade

Foto: SES-MG

A Campanha Nacional contra a Poliomielite começou, nesta segunda-feira (27/5), e vai até 14 de junho. Crianças de um a quatro anos de idade deverão ser vacinadas mesmo se já receberam o imunizante em outros momentos. Já para as crianças menores de um ano, a recomendação é avaliar a necessidade de acordo com a situação da caderneta de vacinação.

O subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdocimi, explica que um dos objetivos da campanha é ampliar a cobertura vacinal entre as crianças não vacinadas, reduzindo, assim, o risco de reintrodução da doença no Brasil.“Como a imunização é a única forma de prevenir a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil, pais e responsáveis devem levar os pequenos aos postos de saúde para ficarem protegidos”, reforça Prosdocimi.

A vacina contra a poliomielite faz parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI), é gratuita e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde. Os adultos devem levar as crianças até a unidade básica de saúde mais próxima, com o cartão de vacinação.

Cobertura vacinal

Em Minas Gerais, a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de, no mínimo, 95% do público. Segundo dados do órgão federal, a cobertura vacinal desse imunizante no estado, em 2023, foi de 87,88% em menores de um ano, e de 81,58% em crianças com um ano de idade. Já em 2024, no período de janeiro a março, foi de 88,39%, em crianças menores de um ano de idade, e de 81,97%, em crianças com um ano de idade.

“A poliomielite é uma doença grave que em geral acomete os membros inferiores, de forma irreversível, e pode levar à morte. Assim, é importante que todas as crianças menores de cinco anos de idade estejam com o cartão de vacina em dia, conforme o Calendário Nacional de Vacinação de rotina e as campanhas”, alerta Josianne Gusmão, coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Poliomielite

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa causada pelo polivírus que invade o sistema nervoso e pode causar paralisia total em questão de horas. O vírus é transmitido por pessoa para pessoa, principalmente por meio da via fecal-oral ou, menos frequentemente, por um veículo comum (por exemplo, água ou alimentos contaminados) e multiplica-se no intestino.

O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989, e o país foi certificado livre do poliovírus selvagem em 1994. No entanto, em 2023, foi classificado como de alto risco para reintrodução do vírus e por isso, a vacinação é crucial.

Fonte: SES-MG