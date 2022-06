Câmara Sênior: Projeto desenvolvido pela câmara de Varginha volta às atividades

Na reunião foi possível discutir sobre o desrespeito de prioridade, exclusão, violência psicológica e física, golpes e outros crimes.

Ocorreu, na última quarta-feira (8), no Salão da Igreja de Sant’ana a primeira edição do projeto Câmara Sênior 2022, desenvolvido pela Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, com o objetivo de conscientizar e amparar os idosos a respeito de seus direitos e desenvolver vínculo com a sociedade. O tema debatido no primeiro encontro foi “Bullying Contra os Idosos”.

Na reunião, conduzida pelo advogado Dr. Fábio Gaudêncio, foi possível discutir sobre o desrespeito de prioridade, exclusão, violência psicológica e física, golpes e outros crimes que ferem o Estatuto do Idoso. Além de alertá-los para os possíveis atentados, o advogado conscientizou os participantes sobre a necessidade de denunciar, apontou os caminhos que devem ser seguidos e os meios a serem procurados.

“Por mais difícil que seja denunciar, pois muitas vezes os agressores são da própria família, é imprescindível que haja a salvaguarda. Por isso, procure ajuda mesmo que seja com outros membros da família,” pontua Dr. Fábio.

As oficinas serão realizadas todas as quartas-feiras para debater os mais variados temas que fazem parte do dia a dia dessa parcela da população. No final do primeiro encontro foram entregues as camisetas do projeto e, ao término do mesmo, serão entregues certificados aos participantes.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha