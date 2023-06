Banco de Alimentos realiza doações a instituições de Três Corações

As doações foram possíveis devido às contribuições recebidas de comerciantes e produtores locais do município.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Banco de Alimentos de Três Corações já realizou nesta semana a entrega de mais uma remessa de doações em diversas instituições do município: APAE, Assoditri, Ancianato Antônio Frederico Ozanam, Instituição de Amparo Arca de Noé, União Tricordiana das Associações de Moradores – UTAM, Unidade Terapêutica Ágape, Associação de Bairros Vila Viana, São Sebastião e São Francisco, Associação das Mulheres Tricordianas – AMT e Hospital São Sebastião. As doações foram possíveis devido às contribuições recebidas de comerciantes e produtores locais do município.

Hortas solidárias

As hortaliças cultivadas nas hortas solidárias também complementam toda semana as cestas verdes, garantindo uma variedade de legumes e verduras que abastecem entidades, escolas e projetos sociais do município. A proposta é uma forma de incentivar a alimentação saudável e fortalecer as iniciativas sociais que prestam assistência na cidade.

Parcerias

O Banco de Alimentos de Três Corações, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEMAP, busca parcerias com comércios, produtores e empresas do setor alimentício para arrecadar alimentos sem restrições sanitárias, porém fora dos padrões de comercialização ou que não tenham sido vendidos. O banco recebe, seleciona, processa e distribui esses alimentos para entidades sociais locais, fortalecendo a segurança alimentar e combatendo o desperdício.

Para conhecer um pouco mais o trabalho que é desenvolvido pelo Banco de Alimentos e integrar essa rede de solidariedade, contribuindo com as iniciativas realizadas junto às entidades, visite a sede que funciona à Rua Cambuquira, 155, logo atrás do Mercado Municipal, ou entre em contato pelo telefone 35 98802 6308.

Fonte: Prefeitura de Três Corações