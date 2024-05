Apsen inaugura Centro de Distribuição no Brasil em parceria com o Governo de Minas e da Prefeitura de Varginha

O novo Centro de Distribuição permitirá à Apsen consolidar suas operações logísticas, centralizando o armazenamento, a triagem e o envio de produtos para todo o país.

Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito Vérdi e o vice-prefeito Leonardo Ciacci, acompanhados pelo Secretário de Governo Honorinho Ottoni e pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico Ricardo Takei e a assessora Executiva Cintia Silva participaram na manhã desta quinta-feira (16), da inauguração oficial do Centro de Distribuição da Farmacêutica Apsen, no Porto Seco Sul de Minas.

Este novo empreendimento, representa um marco importante para a economia regional e nacional. De acordo com Breno Paiva, CO do Porto Seco, “serão 60 empregos diretos e mais de 200 indiretos alem da geração importantes receitas para o município”, destacou.

O novo Centro de Distribuição permitirá à Apsen consolidar suas operações logísticas, centralizando o armazenamento, a triagem e o envio de produtos para todo o país. Com gestão própria de manejos e processos, a empresa garantirá agilidade e eficiência em todas as etapas do processo, mantendo os padrões de qualidade e excelência que são marcas registradas da Apsen.

O Diretor de Excelência Industrial da empresa, Carlos Pessoa, lembrou que Varginha foi escolhida estrategicamente pela alta direção, por estar localizada próxima a três grandes capitais do sudeste, além da qualificação da mão-de-obra. Estamos felizes em inaugurar esse Centro de 6 mil m² e agradecidos pela recepção do prefeito Vérdi e do pessoal do Porto Seco”.

Marcio Castanha, Vice-presidente Comercial da Apsen, ressalta a importância estratégica deste investimento: “O Centro de Distribuição nos proporcionará mais agilidade e um controle total de todas as etapas do processo. Da chegada até o armazenamento e despacho dos produtos. Teremos uma estrutura completa para otimizar a operação como um todo, seguindo padrões de qualidade e tecnologias de excelência, que são uma marca da Apsen. Temos a expectativa também de que o novo CD nos proporcione uma presença maior de mercado em várias regiões do Brasil, tendo em vista a localização estratégica da cidade de Varginha”.

O Prefeito Vérdi em seu discurso agradeceu a empresa e reforçou o compromisso de Varginha com o desenvolvimento econômico da cidade e do estado. “Receber uma empresa desse porte, uma empresa de família, com uma equipe dedicada, só mostra que estamos no caminho certo. Estamos trabalhando em todas as áreas: saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Para nós é uma alegria saber que vamos abrigar o primeiro Centro de Distribuição da Apsen em todo o país”, completou.

A inauguração deste Centro reforça o compromisso da Apsen em expandir sua atuação para novos mercados, alinhado com os objetivos de desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

Fonte: Prefeitura de Varginha