Alunos de Agronomia do Unis participam da 7ª Edição do Rally Citros

Foto: Grupo Unis

No último sábado, 5 de abril, alunos de todos os períodos do curso de Agronomia do Unis participaram da 7ª Edição do Rally Citros, realizada na Fazenda DeMarchi, no município de Campanha-MG. O evento foi uma oportunidade valiosa para a vivência prática e o contato direto com culturas diversas, como ponkan, uva, abacate e pêssego.

A visita foi organizada pelo professor Nelson Delú, responsável pela disciplina Fertilidade do Solo, junto aos professores Rodrigo Stecca, que leciona a disciplina de Máquinas e Mecanização e Polyana Placedino Andrade, professora de Manejo do Solo.

“A participação nesse tipo de evento é importante para que nossos alunos tenham contato com as novas tecnologias disponíveis, visando atualizar os conhecimentos sobre as mais novas descobertas no ramo da fruticultura”, disse o professor Delú.

Para o professor Rodrigo Stecca, a participação do UNIS e de seus alunos em eventos práticos como o 7º Rally do Citros reforça o compromisso da instituição em transformar o conhecimento teórico em experiências reais e aplicadas.

“Atividades em campo como essa são fundamentais para o desenvolvimento profissional dos nossos estudantes. Um dos grandes diferenciais desse tipo de evento é a oportunidade de networking, onde os alunos interagem com produtores, pesquisadores e representantes de empresas dos mais diversos segmentos do agronegócio. Em especial, o Rally do Citros foi extremamente enriquecedor. Nossos alunos tiveram contato direto com diferentes culturas, aprenderam sobre novas técnicas e puderam conhecer inovações que certamente contribuirão para sua formação e atuação futura no setor”, destacou o professor Stecca.

Segundo a professora Polyana, a participação dos alunos em eventos como esse é essencial para ampliar os horizontes da formação acadêmica. “Muitos dos eventos voltados à Agronomia acabam focando exclusivamente na cultura do café. Essa experiência permitiu aos nossos alunos um contato direto com outras culturas e técnicas de manejo, além de promover o diálogo com produtores e profissionais da área”, destacou.

A programação do evento contou com um giro técnico pelas culturas cultivadas na propriedade, bênção solene de abertura oficial da colheita da ponkan, palestra sobre Fertilidade de Solo com Kaio Dias, e uma sessão de perguntas e respostas. O encontro também incluiu momento de confraternização, com almoço, show musical e visitas aos estandes expositores.

O Unis reforça seu compromisso em proporcionar experiências de campo que complementam o aprendizado em sala de aula, preparando os futuros profissionais para os desafios e a diversidade do agronegócio brasileiro.

Fonte: Grupo Unis