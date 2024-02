Acidente em São João da Mata deixa várias vítimas feridas

A equipe de resgate atuou de forma coordenada para prestar assistência imediata às vítimas, conduzindo os procedimentos necessários diante da gravidade da situação

Foto: Corpo de Bombeiros

Bombeiros Militares de Machado foram acionados para atender a um grave acidente na rodovia MG 179, KM 67, próximo à cidade de São João da Mata.

Por volta das 12 horas, desta segunda-feira (19), ocorreu uma colisão frontal entre um veículo Celta e uma SW4, resultando em várias vítimas. No automóvel Celta, um homem e uma mulher sofreram ferimentos graves, incluindo fraturas nos membros inferiores e outras lesões. A mulher foi transportada pela USB do SAMU de Machado, enquanto o homem foi encaminhado pela ambulância do município de Poço Fundo.

No outro veículo, um casal encontrava-se consciente e orientado. A mulher queixou-se de dores na região do peito e nas costas, sendo transportada para o hospital de Poço Fundo. O motorista da SW4 recusou atendimento.

A equipe de resgate atuou de forma coordenada para prestar assistência imediata às vítimas, conduzindo os procedimentos necessários diante da gravidade da situação

Fonte: Corpo de Bombeiros