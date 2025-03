2 mil alunos disputam a etapa municipal dos JEMG 2025 em Varginha

A etapa municipal dos JEMG vai até a última semana de abril.

Foto: Samuel Henrique Marques

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel, iniciou no último dia 10, a etapa municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG. As disputas ocorrem em três Ginásios: da Semel (Bairro São Geraldo), do Bairro Bom Pastor e da Estação Cidadania (Bairro Santa Maria).

Cerca de 2 mil alunos-atletas de mais de 20 escolas das redes municipal, estadual, particular e federal estão envolvidos na competição. São duas categorias: Módulo I (de 12 a 14 anos) e Módulo II (de 15 a 17 anos).

As modalidades são futsal, basquete, vôlei e handebol nesta primeira etapa. Os campeões da fase municipal ganham direito de representar o município de Varginha na microrregional em junho, em Três Pontas.

A etapa municipal dos JEMG vai até a última semana de abril.

“Varginha parabeniza as escolas pela participação com muitos alunos e modalidades neste projeto tradicional do município que não envolve só a prática esportiva, mas a interação, dentro de quadra, demonstração das habilidades adquiridas nas aulas de educação física e ainda representam suas instituições de ensino”, registra o secretário de Esporte e Lazer, Milton Tavares Junior.

Fonte: Prefeitura de Varginha