Zema confirma R$ 23,6 milhões para projetos no campus Itabira da Universidade Federal de Itajubá

O governador Romeu Zema anunciou, na última sexta-feira (3), em Itabira, na região Central do estado, repasses para o campus da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) no município. Serão destinados R$ 23,6 milhões para dois projetos na unidade: a criação do novo Centro de Empreendedorismo da Unifei-CEU, no valor de R$ 15 milhões, e outros R$ 8,6 milhões para a construção do Centro de Educação – Ceduc Itabira. A iniciativa integra o Programa de Apoio às Universidades Federais em Minas Gerais, lançado neste ano pelo governo estadual.

Ao todo, 11 federais mineiras serão contempladas com recursos do programa, totalizando cerca de R$ 607 milhões para o desenvolvimento de 94 projetos. Os valores serão destinados para a realização de obras, a compra de mobiliários e equipamentos, entre outros usos, com prazo de execução estimado entre 5 e 28 meses.

Romeu Zema destacou que o programa busca uma maior integração das universidades públicas federais para desenvolverem projetos e ações conjuntas com a educação básica, além de promover a melhoria do ensino de qualidade em Minas.

“O Governo do Estado está aportando mais de R$ 600 milhões em diversas universidades federais para que obras de infraestrutura, laboratórios e centros de pesquisa sejam concluídos. Isso vai contribuir para que o nosso sistema educacional fique mais robusto e continue a formar profissionais em quantidade e qualidade para poder atender o mercado. Temos trabalhado forte para que a educação seja valorizada em Minas”, afirmou o governador.

Empreendedorismo

A Unifei foi fundada em 1913 e federalizada em 1956. Já as atividades no campus Itabira começaram em julho de 2008. Hoje, a Unifei opera nas instalações do Parque Tecnológico de Itabira e no primeiro prédio do complexo, que abriga espaços administrativos e de aprendizagem. O edifício possui cerca de 4 mil metros quadrados e foi projetado com foco na sustentabilidade, prezando pela eficiência energética e pela arquitetura de baixo impacto. O campus de Itabira é voltado à tecnologia e à inovação.

O reitor da universidade, Edson da Costa Bortoni, reforçou a importância do investimento do Governo de Minas na Unifei. “Esse recurso será destinado à construção do centro de empreendedorismo da instituição, que vai capacitar alunos e empresas da região a desenvolverem projetos e produtos. Com isso, vamos cumprir nosso propósito de ser um vetor educacional para Itabira”, disse.

O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, lembrou que a gestão estadual conseguiu tirar do papel projetos prioritários. “Há 20 anos Itabira sentia falta de uma presença mais expressiva de investimentos e com a sensibilidade de acompanhar todo o processo de reconversão produtiva. Aqui também aplicamos este método de governo por planejamento, qualidade, rapidez e execução”, afirmou.

Também participaram do evento os deputados estaduais Bernardo Mucida, Guilherme da Cunha e Celise Laviola.

Fonte: Agência Minas/Foto: Cristiano Machado/Imprensa-MG