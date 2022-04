Zema assina autorização para início de obras da terceira faixa e melhorias na MG-167

Conforme a Seinfra, somente com a implantação da terceira faixa, espera-se uma redução de R$ 3,8 milhões nos custos relacionados a acidentes de trânsito por ano.

Redação CSul / Foto: Agência Minas

O governador Romeu Zema assinou na manhã desta quarta-feira (13), a autorização para iniciar as obras de recuperação e aumento da capacidade da rodovia MG-167, que liga Varginha a Três Pontas.

No total, serão 10,6 quilômetros de intervenções, com investimento total de R$ 22,3 milhões. Desse total, R$ 11 milhões serão investidos na implantação dos acostamentos e terceira via, dos quais R$ 9,6 milhões virão de um convênio entre o Estado e o Governo Federal e 1,7 milhões, como contrapartida estadual.

A MG-167 é uma das rodovias mais movimentadas da região e com alto índice de acidentes. Segundo a Seinfra, somente com a implantação da terceira faixa, espera-se uma redução de R$ 3,8 milhões nos custos relacionados a acidentes de trânsito por ano.

“Estudos demonstram que, em média, a implantação de faixas adicionais reduz em 30% o número de acidentes e aumenta a velocidade de viagem em 3,5km/h. Em 2019 foram 104 acidentes nesse trecho”, destaca o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

Além disso, devido à vocação regional de Minas para a produção de café, o escoamento da produção será favorecido pela redução de custos e deslocamentos, beneficiando os produtores da região.

*com informações Varginha Online.