Zema anuncia R$ 10 milhões a mais em recursos para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre

Repasse anual integra o Valora Minas, nova Política de Atenção Hospitalar do Estado; Unidade atende 191 municípios com população estimada em 3,5 milhões.

O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta-feira (15/10), em Pouso Alegre, no Sul do estado, um aumento no repasse anual para o Hospital Samuel Libânio. A medida faz parte da nova Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas. Serão mais R$ 10 milhões, divididos em parcelas mensais. Na prática, a unidade triplicará o valor recebido, uma vez que atualmente são R$ 4,68 milhões e passará para R$ 15 milhões.

O governador Romeu Zema destacou a importância da medida para o fortalecimento do sistema de saúde e para a qualidade no atendimento aos moradores do município e região.



“O hospital que tem 90% de índice de resolução é um hospital que deve ser reconhecido. Então, o que estamos fazendo é isso. Queremos que esses hospitais que resolvem muito recebam mais recursos. Eles vão poder ampliar leitos e comprar mais equipamentos. Esse recurso do Estado vai frutificar, multiplicar, muito mais do que se for para um hospital que não tenha um índice de resolução tão elevado assim. Assim, todos os hospitais bons, de alta resolução, como o Samuel Libânio, vão ter uma melhoria nos repasses. Um Estado mais eficiente é um Estado melhor, um Estado que pode salvar mais vidas” destacou.

População atendida



O Hospital das Clínicas Samuel Libânio está inserido na Rede de Resposta de Urgência e Emergência. Atualmente, atende a 16 microrregiões do estado, correspondendo a 191 municípios com uma população estimada em 3,5 milhões de habitantes.



A unidade também possui o único pronto-socorro geral da região integrante do sistema de referência aos atendimentos de urgência e emergência e atendimento eletivos, gestante de alto risco nível III, Alta Complexidade em Neurocirurgia nível II, Traumotologia, Ortopedia, Transplantes de Córnea, Rim, UTI Adulto Neonatal e Pediátrico tipo II.

Fonte: Agência Minas/Foto: Marco Evangelista/Imprensa-MG