Zeladoria Urbana em Três Corações

Prefeitura realizou capina e limpeza urbana, pintura e pequenos reparos

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe da SEMOSP trabalha na zeladoria da cidade com capina e limpeza urbana, pintura e pequenos reparos visando manter os locais públicos sempre bem cuidados.

Confira nos registros as ações de capina realizadas nas ruas do bairro Jardim Eldorado, Vila Nossa Senhora de Fátima e Vila Melo. As equipes também realizam instalação de bancos na Praça da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro Jardim Califórnia, que passar por uma revitalização para acolher melhor a população do bairro.

A Prefeitura de Três Corações, através da SEMOSP, agradece o empenho e dedicação de todas as equipes que ajudam a manter nossa cidade limpa e bem cuidada para a população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações