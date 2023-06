Zeladoria em vias e praças de Três Corações

A equipe também fez manutenção nos passeios do CEMEI Maristela Meliato e do CEMEI do Parque São José, que está em fase final de obras e logo será inaugurada.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe da SEMOSP trabalha na zeladoria da cidade com capina e limpeza urbana e também revitalização com pintura e pequenos reparos para manter os locais públicos sempre bem cuidados.

Confira nos registros as melhorias feitas na Praça Maria Martha Bezerra de Andrade, no Alto Peró, na praça ao longo da Rua Sibipuruna, no Jardim Alterosa, e também na Av. Sete de Setembro e no canteiro central da Av. Rei Pelé.

A equipe também fez manutenção nos passeios do CEMEI Maristela Meliato e do CEMEI do Parque São José, que está em fase final de obras e logo será inaugurada.

A Prefeitura de Três Corações, através da SEMOSP, agradece o empenho e dedicação de todas as equipes que ajudam a manter nossa cidade limpa e bem cuidada para a população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações