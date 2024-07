XVII Poços Classic Car acontece de 1 a 4 de agosto em Poços de Caldas

Além dos carros, o evento também contará com mais de 80 stands de mercado de pulgas e garimpos, onde os participantes poderão encontrar desde peças raras até itens de decoração e roupas vintage.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Entre os dias 1 e 4 de agosto de 2024, Poços de Caldas será o centro das atenções para os amantes de veículos antigos com a realização do XVII Poços Classic Car. O evento, um dos mais aguardados do calendário de antigomobilismo brasileiro, promete reunir entusiastas de todas as partes do país e atrair um grande público, contando com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria de Turismo.

Com uma exposição de mais de 400 automóveis antigos, os visitantes terão a oportunidade de fazer uma verdadeira viagem no tempo. Além dos carros, o evento também contará com uma série de atrações, incluindo mais de 80 stands de mercado de pulgas e garimpos, onde os participantes poderão encontrar desde peças raras até itens de decoração e roupas vintage.

A programação musical é um destaque à parte, com diversos shows ao vivo que garantirão entretenimento para todos os gostos. Além disso, os visitantes poderão desfrutar de algumas das melhores cervejas artesanais da região, tornando o evento uma experiência completa para toda a família.

Para os caçadores de relíquias, o mercado de pulgas do Poços Classic Car é um verdadeiro paraíso. Com mais de 80 stands, os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de produtos, desde adesivos e roupas até peças de decoração e itens raros para colecionadores. Garimpar será a palavra de ordem, seja para colecionadores experientes ou para curiosos em busca de um item especial.

O coração dos entusiastas bate mais forte quando se trata de carros antigos. O XVII Poços Classic Car é o lugar ideal para sentir essa emoção, com a bandeira da amizade e da confraternização sendo hasteada ao longo dos quatro dias de evento.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, o Poços Classic Car é uma excelente oportunidade para os apaixonados por carros antigos se reunirem, trocarem experiências e apreciarem a beleza e a história dos veículos clássicos. “Além de já fazer parte do calendário de eventos da cidade, estamos alinhando com a organização os últimos detalhes e a expectativa é grande para recebermos os amantes de carros de todo lugar do país”, comentou Israel Pereira.

Com todos esses atrativos, o XVII Poços Classic Car promete ser um evento imperdível para quem aprecia a nostalgia e a beleza dos automóveis antigos. Prepare-se para um final de semana recheado de história, música, cultura e muita diversão em Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas