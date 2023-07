XIII Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Pouso Alegre

O SUAS se estabelece como uma rede de proteção social

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizou nessa quarta-feira (12), a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social que tem como tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

“Neste encontro, teremos a oportunidade de refletir sobre o SUAS que temos e discutir o SUAS que queremos para o futuro. É o momento de unir esforços, compartilhar experiências e propor soluções para fortalecer ainda mais essa importante estrutura de assistência social. Juntos, poderemos construir um SUAS mais eficiente, que atenda plenamente às necessidades de nossa comunidade e promova a equidade e o bem-estar para toda população” pontua o Controlar Geral do Município, Hamilton Magalhães, representando o Prefeito Cel Dimas.

O SUAS se estabelece como uma rede de proteção social, tendo como objetivo principal a garantia de direitos e a oferta de serviços socioassistenciais de qualidade para a população, tornando-se um pilar fundamental para o desenvolvimento social e humano de Pouso Alegre.

“Estamos aqui com vários representantes da sociedade civil, com uma sala repleta de diversidade, em uma conferência de âmbito nacional. É um momento da gestão junto à população, avaliar a nossa Política Pública de Assistência Social, o que já conseguimos avançar, o que ainda precisa de aprimoramentos, e daqui vamos tirar propostas para que a população possa ter acesso ampliado. O município tem demonstrado na prática que o trabalho está sendo bem feito, conseguimos efetivar e avançar as unidades mesmo em período de pandemia, muitos municípios fecharam setores e nós estamos fortalecendo e ampliando as que temos, além de inaugurar novas unidades. A gestão valoriza cada funcionário, se preocupa e investe no atendimento aos cidadãos que necessitam”, pontua a Secretária Municipal de Políticas Sociais, Marcela Nascimento.

As Conferências de Assistência Social acontecem em todo território nacional a cada dois anos e são o momento que o governo, a sociedade civil e a população têm a oportunidade de repensar a Política de Assistência Social e elaborar propostas para melhorar os serviços ofertados à população de quem dela necessite.

“É um período para discutir propostas, nos âmbitos municipais, estadual e federais, analisar as sugestões antigas e novas, repensar o que temos, o que foi possível implementar e o que podemos reforçar. Nos encontramos em um momento pós pandêmico, em que houve muitas perdas, perdas de recursos, serviços, mas nosso município conseguiu manter a política social com recurso próprio, e agora é o momento propício para avaliarmos melhorias e implementá-las” pontua a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Pouso Alegre (CMAS), Áurea Lúcia de Oliveira.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre