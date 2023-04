World Creativity Day 2023 fomentou setor cultural de Lavras

A programação contou com apresentações musicais, teatro, exposições, artesanato, gastronomia, saraus, aulas temáticas, palestras e muito mais.

Foto: Prefeitura de Lavras

Lavras celebrou nos dias 20, 21 e 22 o World Creativity Day 2023, evento organizado pelo Associação Mineira de Cultura e Educação Patrimonial (AMCEP).

Grande parte das atividades aconteceram na Fazenda Bonserá do Madeira, localizada na Estrada do Madeira. O evento contou com o apoio do Governo Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SCELT).

Fonte: Prefeitura de Lavras