Voluntários da Arteris entregam mais de 180 kg de cartelas de remédio à entidade de Pouso Alegre

A campanha “Cartelas do Bem” tem como objetivo ajudar a sociedade e preservar o meio ambiente, aplicando a logística reversa com a reutilização do alumínio, material 100% reciclável.

Foto: Arteris Fernão Dias

Na Arteris Fernão Dias as ações de voluntariado também contribuíram com a preservação do Meio Ambiente. Durante seis meses, 185 kg de cartelas de remédios foram arrecadadas pelos voluntários das praças de pedágio, bases operacionais e sede administrativa.

O material foi doado à Casa de São Rafael, em Pouso Alegre/MG, entidade que presta apoio e assistência às pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Os voluntários Alisson de Jesus Marinho e Tanius Nunes Saponara realizaram a entrega do material, que será convertido em alimentos para a própria instituição.

A campanha “Cartelas do Bem” tem como objetivo ajudar a sociedade e preservar o meio ambiente, aplicando a logística reversa com a reutilização do alumínio, material 100% reciclável.

Você também pode realizar sua doação de cartelas de medicamentos. Junte as cartelas e leve até à Casa de São Rafael.

Fonte: Arteris Fernão Dias