Voluntariado da Arteris Fernão Dias reúne equipe para doação de sangue em Pouso Alegre

No dia Mundial do Doador de Sangue, funcionários da concessionária realizaram a ação no Hemocentro de Pouso Alegre

Foto: Arteris Fernão Dias

Em celebração ao dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho), o comitê de voluntariado da Arteris Fernão Dias, reuniu nove colaboradores do setor administrativo para realizar a doação na Fundação Hemominas de Pouso Alegre (MG). O Dia Mundial do Doador de Sangue tem como objetivo manter a doação regular para garantir a manutenção dos estoques em todo país.

Os voluntários reúnem-se a cada três meses para realizar a doação e colaborar com o estoque de banco de sangue da região. Com apenas uma doação, é possível salvar até quatro vidas.

Quem pode doar

Idade – A idade ideal para se doar sangue é entre 16 e 69 anos. Lembrando que os menores de 18 anos precisam da autorização de um responsável para fazer a doação.

Peso – Qualquer pessoa com mais de 50 kg pode doar sangue.

Condições de saúde – É necessário que você esteja em boas condições de saúde. Isso significa não estar doente ou indisposto na hora da doação. Antes do procedimento, será feito um rápido exame de sangue para garantir que você não está anêmico ou com alguma outra alteração importante.

Alimentação – Fazer uma refeição completa pelo menos três horas antes do procedimento é muito importante. Também é recomendável fazer o lanche oferecido após a doação. Afinal, a perda de volume de sangue no corpo pode fazer com que você se sinta temporariamente enfraquecido.

Documentação – A documentação necessária para a doação de sangue é a mais simples possível: apenas um documento oficial com foto, que pode ser o documento de identidade, carteira de trabalho, de habilitação (CNH), entre outros documentos oficiais.

Você não poderá colaborar com a doação se:

tiver mais de 69 anos;

tiver mais de 60 anos e nunca tiver doado sangue;

pesar menos do que 50 kg;

estiver em jejum;

tiver ingerido álcool 12 horas antes da doação;

estiver com febre ou ter tido algum episódio de doença nos últimos 15 dias;

estiver grávida ou amamentando;

tiver feito alguma tatuagem nos últimos 6 meses;

fizer uso de insulina, entre outros.

É importante conferir todas as regras no site do Hemocentro da sua cidade. Mas não se preocupe: antes da doação, você passará por uma entrevista na qual todas essas perguntas serão feitas. Para mais informações, acesse http://www.hemominas.mg.gov.br/.

Voluntários da Arteris Fernão Dias

O esforço para colocar em prática a sustentabilidade integra a estratégia da Arteris e um dos pilares é a promoção do voluntariado, com a mobilização de colaboradores e parceiros. Principais ações: “Com amor, doe um Cobertor e Aqueça o seu Coração”; “Prato Cheio’; “Mechas do Bem”; “Dou o meu sangue por você”; “Campanha de Natal”; além da doação de mudas de árvores, cestas básicas e leite.

Fonte: Arteris Fernão Dias