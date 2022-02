Volta às Aulas é adiada para 13 de fevereiro, em Alfenas

Medida tem sido adotada por diversas cidades da região. Objetivo é conter a disseminação do novo coronavírus.

Redação CSul / Foto destaque: Pixabay – Imagem Ilustrativa

Nesta segunda-feira (31), a prefeitura de Alfenas emitiu decreto que, adia o retorno das aulas e atividades presenciais de estudantes de 0 a 11 anos, da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, para o dia 13.

Contudo, a retomada das aulas para os alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, do Ensino Médio e das instituições de ensino técnico e profissionalizante, seguem agendadas para o dia 6.

O objetivo é garantir mais tempo, antes do retorno das atividades, para viabilizar a vacinação das crianças até 11 anos, evitando a disseminação do novo coronavírus.

*Com informações G1 Sul de Minas