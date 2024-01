Volta ao Cristo Unimed reúne atletas neste domingo em Poços de Caldas

Corrida acontece no próximo domingo (28), com largada e chegada no Ronaldão

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Volta ao Cristo Unimed chega a 41ª no domingo (28). A tradicional prova pedestre deve reunir mais de 1.700 atletas do país e internacionais. A largada será às 8h no estádio Ronaldão, na zona oeste da cidade.

A competição está entre as 20 mais difíceis do Brasil. Ao todo, são 16 km de prova, em trechos de asfalto, terra, aclives e declives.

“É o maior evento esportivo do município. Estão vindo atletas de todos os cantos do país, o que divulga bastante a cidade”, diz o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Percurso

Os atletas vão passar pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, dobrar nas Thermas Antonio Carlos, subir a ladeira da rua Assis até a Serra de São Domingos, passar pelo monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha com trecho em terra, acessando novamente as avenidas. Motoristas devem evitar a região no período da manhã. A previsão é de que a corrida dure cerca de três horas.

Premiação

A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1 mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas