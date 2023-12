Vinho do Sul de Minas conquista a terceira posição no Prêmio CNA Brasil Artesanal

Avaliação contou com três etapas, vencedores foram anunciados na última semana em Bento Gonçalves (RS)

Foto: Epamig

O vinho Tinto do Turvo safra 2022, da vinícola Quinta do Carcará de Capitólio (MG), conquistou a terceira colocação no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023– Vinhos e Espumantes. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 7 de dezembro, em solenidade no município de Bento Gonçalves (RS).

O vinho premiado foi produzido na vinícola da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), em Caldas. Esta foi a primeira produção da marca. “Para esta primeira safra elaboramos um protocolo de vinificação que pudesse expressar o melhor do terroir. Nós queríamos entender o que a uva entregaria, preservamos as características da uva. Não houve passagem por barricas. E tivemos uma boa surpresa. Com uma planta ainda jovem, essa uva conseguiu, já na primeira safra, mostrar todo esse potencial. O que valida a região de Capitólio como possível produtora de vinhos finos, pela utilização da tecnologia de dupla poda da videira”, avalia o enólogo da EPAMIG, Lucas Amaral.

O Prêmio CNA Brasil Artesanal contemplou as categorias Vinho Branco, Vinho Tinto, Espumante Moscatel e Espumante Método Charmat ou Tradicional e foi dividido em três etapas de seleção e classificação, que consistiram em Júri Técnico, Júri Popular e avaliação da história do produto.

“Na primeira avaliação às cegas, o Júri Técnico apontou os cinco melhores vinhos de cada categoria, na etapa seguinte, também às cegas, os vinhos selecionados foram avaliados por um Júri Popular, em Brasília, e, para finalizar ocorreu a análise das histórias dos vinhos e espumantes, que considerou as informações sobre o processo produtivo, tradições e regionalidades, apontadas pelo próprio produtor. Vale lembrar que a avaliação do público foi de maior peso na pontuação final”, detalha Lucas.

Os cinco primeiros colocados em cada uma das quatro categorias, receberam certificados e prêmios em dinheiro. Os três primeiros receberam também troféus e um Selo de Participação (Ouro, Prata ou Bronze, conforme a classificação) do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 – Vinhos e Espumantes.

O vencedor da categoria Vinho Tinto foi o “Seu Galdino Syrah”, da Villa Triacca, de Paranoá no Distrito Federal, que também utiliza a tecnologia de dupla poda da videira para a produção de uvas finas.

Fonte: Epamig