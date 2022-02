Vigilante é morto a tiros após tentativa de assalto a cooperativa em Campos Gerais

Vigilante, que trabalhava na cooperativa no momento do assalto, foi morto depois de ser baleado pelos assaltantes.

Redação CSul/Foto: Redes Sociais

O vigilante de uma cooperativa de café foi morto após uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (19), em Campos Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 29 anos, morreu após ser baleado pelos assaltantes.

De acordo com a PM, dois homens armados entraram de forma silenciosa na cooperativa. As câmeras de segurança e os alarmes da empresa foram desligados e os criminosos foram direto até a sala de contabilidade. Os militares contaram que eles reviraram alguns móveis e arrastaram o cofre.

Durante o assalto, um dos vigilantes percebeu a ação e foi até o local. A PM informou que ele teria tentando impedir o roubo quando foi baleado no lado direito do peito por um dos suspeitos. Após o disparo, os criminosos fugiram. Eles tentaram abrir e levar o cofre do local, mas não conseguiram.

Ainda de acordo com a PM, outro vigilante, que estava em outro ponto da cooperativa, escutou os tiros e foi até o local, onde encontrou o companheiro de trabalho caído. Ele acionou a PM e o Samu.

Welington Fernando da Silva, de 29 anos, foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Poços de Caldas (MG).

A Polícia Militar segue nas buscas pelos suspeitos. A Polícia Civil foi acionada e já fez a perícia no local.

*Com informações: G1 Sul de Minas