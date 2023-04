Vigilância Sanitária de Três Corações realiza visita educativa sobre armazenagem e manuseio de alimentos

O encontro foi bastante interativo, as profissionais da escola puderam trazer situações do dia a dia do trabalho e tirar dúvidas relacionadas ao ambiente da cozinha.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

A equipe da Vigilância Sanitária realizou uma visita educativa, nesta terça-feira, 25/04, na EE Bueno Brandão. A palestra envolveu os profissionais que trabalham na cozinha como forma de orientar e tirar dúvidas sobre práticas de higiene, armazenagem e manuseio de alimentos.

Entre os assuntos abordados estão as maneiras corretas de descongelar alimentos; a proibição do recongelamento; a manutenção, forma e prazo de alimentos refrigerados; conservação e armazenamento de enlatados; além de questões relacionadas à não utilização de adornos, à importância do uso da touca de proteção e ao comprometimento do funcionário em manter um ambiente limpo para que não haja contaminação.

A Vigilância Sanitária realiza periodicamente visitas educativas a empresas, órgãos públicos, prestadores de serviços, escolas e demais estabelecimentos de forma a orientar e prevenir riscos à saúde e trazer melhorias nos padrões de consumo de produtos e serviços. Para mais informações, entre em contato com a Vigilância Sanitária através do whatsapp 3536911065 ou pelo telefone 35 988124423.