Vigilância Epidemiológica divulga dados do LIRAa de Três Corações

Os bairros com maior incidência são Triângulo e Centro seguidos do Bandeirantes, Vilas Boas, Chácara das Rosas, Peró, Santa Tereza e Vila Rezende.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Vigilância Epidemiológica divulgou na última semana dados do LIRAa – Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti. A coleta foi realizada entre os dias 15 a 19 de janeiro e o índice de infestação predial constatado foi de 2,18%. Segundo critérios de avaliação, são 3 faixas do índice quanto ao extrato do LIRAa: até 0,9% é considerado satisfatório, sem risco de surto e epidemia, com casos esporádicos; de 1 a 3,9% é considerado em alerta; e, a partir de 4%, risco iminente de surto e epidemia.

O LIRAa visa detectar de forma objetiva e rápida a distribuição do vetor transmissor da dengue e também ajuda a nortear as estratégias de trabalho no combate ao mosquito. Dentro dos parâmetros do índice, foram encontrados focos em 38 imóveis visitados. Os bairros com maior incidência são Triângulo e Centro seguidos do Bandeirantes, Vilas Boas, Chácara das Rosas, Peró, Santa Tereza e Vila Rezende.

A Vigilância em Saúde continua empenhada no combate ao mosquito em todo o município. Faça também sua parte! Eliminar água parada, manter caixas d’água vedadas e limpas, limpar regularmente calhas e ralos são algumas medidas para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

Em caso de dúvidas ou denúncias, entre em contato pelo telefone 3691 1063 ou pelo whatsapp 03536911065.

Se você está com sintomas de febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde mais próxima e hidrate-se bem.

Dengue em Minas

Segundo dados do painel de monitoramento das arboviroses em Minas Gerais, até 22/01, foram notificados 32.316 casos prováveis (dengue, chikungunya e zika) em todo o estado. Deste total, foram confirmados 11.490 casos de dengue, 14 óbitos estão em investigação e um já foi confirmado. São mais de 3 mil casos de chikungunya confirmados, um óbito confirmado e três em investigação. Há dois casos prováveis de zika.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, os números apontam para um crescimento precoce dos números e em março o estado deve ter o pico de casos.

Fonte: Prefeitura de Três Corações