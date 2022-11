Vigilância em Saúde realiza ações para prevenir focos de dengue nos cemitérios de Guaxupé

Cemitério pode se tornar potencial foco da dengue devido a materiais descartados de maneira inadequada.

Foto: CSul.

A Secretaria de Saúde, por meio do Programa Municipal de Combate à Dengue (PMCD), tem realizado constantemente ações cuja finalidade é eliminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Com a aproximação do Dia de Finados, estas ações serão intensificadas, especialmente no cemitério central (Luiz Samgiassi). No local, muitas vezes, são deixados materiais que facilmente acumulam água, servindo assim, de criadouro para o Aedes aegypti (mosquito causados da dengue).

De acordo com a equipe do PMCD, o cemitério é um ponto estratégico, o qual é visitado quinzenalmente por agentes que realizam o trabalho desde a remoção de materiais que acumulam água até o tratamento focal. No dia 02 de novembro (Dia de Finados), o fluxo de pessoas é muito grande no local e várias embalagens plásticas são deixadas ali, servindo posteriormente de criadouro para o mosquito. Sendo assim, é imprescindível que a população contribua para evitar que possíveis criadouros do mosquito sejam descartados de maneira inadequada.

O PMCD necessita do apoio de todos que visitarão o cemitério para que não deixem plásticos junto aos vasos de flores, não levem vasos que possam acumular água posteriormente e verifiquem bem os arranjos antes de colocá-los junto aos túmulos. Ao deixar no local materiais que podem acumular água, coloca-se em risco a saúde e a vida da população circunvizinha. “As pessoas precisam estar atentas e vigilantes. Qualquer recipiente, por menor que seja, pode acumular água e virar um criadouro para o mosquito. A dengue mata!” Ressaltou a Diretora da Vigilância em Saúde Ana Raquel Lenci.

Além do alerta que os agentes de combate às endemias frequentemente fazem, na véspera do dia de finados teremos agentes trabalhando nas entradas do cemitério, cujo objetivo será auxiliar as pessoas na remoção das embalagens que podem acumular água.

É importante ressaltar que o combate ao mosquito Aedes aegypti é dever de todos e não deve parar. Os fatores climáticos, como calor intenso e chuvas, colaboram para que qualquer recipiente sirva de criadouro e que o ciclo evolutivo do mosquito aconteça de forma mais rápida.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé.