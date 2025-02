Vias do Café realiza obras de manutenção e reforço da sinalização na região

Trabalhos incluem recuperação de pavimento, reforço na drenagem e melhorias na sinalização aumentando a segurança viária

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café segue avançando com seu cronograma de obras, priorizando a recuperação do pavimento, reforço na drenagem e melhorias na sinalização para garantir mais segurança e conforto aos usuários de quatro rodovias sob sua administração.

Nesta semana, os trabalhos ocorrem em trechos estratégicos da MGC-491, CMG-369, BR-265 e LMG-863, nos municípios de Alfenas, Varginha, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Muzambinho, Lavras e Boa Esperança.

As equipes atuarão em reparos localizados com sistema Pare e Siga, recuperação de erosão e drenagem, além da implantação e revitalização de sinalização vertical e horizontal. Os serviços serão realizados das 08h às 17h.

Principais melhorias:

Recuperação de pavimento: Equipes de reparo localizado no pavimento em diversos pontos da rodovia, na região de Campos Gerais, São Sebastião do Paraíso, Itamogi, Monte Santo, Arceburgo, Nepomuceno, Coqueiral, Santana da Vargem e Boa Esperança.

Equipes atuarão no refilamento da MGC-491, técnica que visa remover os resíduos de vegetação junto ao bordo do acostamento, criando uma inclinação adequada que direciona a água da chuva para longe da pista, entre Alfenas e Paraguaçu, e em reparos localizados em trechos da BR-265 e CMG-369, com controle de tráfego por Pare e Siga, que mantém a trafegabilidade da via;

Drenagem e contenção: Obras de recuperação na MGC-491, em Varginha, e serviços de drenagem entre os kms 4 e 10 da MGC-491, em São Sebastião do Paraíso.

Reforço na sinalização: Sinalização vertical e horizontal serão revitalizadas em diversos pontos, incluindo Alfenas, Guaxupé, Muzambinho, Boa Esperança e Lavras.

Fonte: EPR Vias do Café