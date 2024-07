Via Gastronômica de Pouso Alegre recebe festival de Jazz e Blues

O festival é o maior circuito de jazz, blues e música instrumental brasileira de Minas Gerais, passando por diversas cidades e consolidando-se como um evento de destaque no cenário cultural de do estado.

Foto: Conexão TV Web

Pouso Alegre receberá neste fim de semana, a 5ª edição do Amantikir Jazz & Blues Festival, entre sexta-feira (19/07) e domingo (21/07). O evento será na Avenida Prefeito Tuany Toledo, conhecida como Via Gastronômica por reunir diversos empreendimentos do ramo gastronômico.

Serão três dias com chopp artesanal e muita música, a partir das 18h nesta sexta e das 14h às 22h30 no sábado e domingo. A entrada é gratuita. O festival é o maior circuito de jazz, blues e música instrumental brasileira (MIB) de Minas Gerais, passando por diversas cidades e consolidando-se como um evento de destaque no cenário cultural de do estado.

“O Circuito Amantikir Festival, além de uma celebração da música, é também uma oportunidade para os visitantes explorarem as maravilhas turísticas de Pouso Alegre, enriquecendo sua experiência cultural e promovendo o turismo local. Conheça nossos bares, restaurantes, hotéis e similares associados e comprove como são ricos a gastronomia e os pontos turísticos do município”, enfatizou o presidente do SINDIPA, Rolando Brandão.

O evento é realizado pela Multiverse Produtora, com apoio da Superintendência Municipal de Cultura, Prefeitura, Sindvale e Sesc. Confira abaixo a programação completa desta edição:

Sexta-feira, 19 de julho

18h: Sandro Nogueira Trio convida Rodolfo Guilherme

20h30: Patronagens Band

Sábado, 20 de julho

14h: Helcio Baroni Piano Solo

16h: Filó Machado Trio

18h30: Tritonne

21h: Harp Atack – Ivan Marcio, Pedro Blues Boy, Luciano Boca e banda

Domingo, 21 de julho

14h Ballet Luiz Henrique

15h30: Zé Eduardo Nazário Quinteto

18h: Mantiqueira Blues

21h: Duo Rafael Beck e Felipe Montanaro

Fonte: Jornalista Iago Almeida