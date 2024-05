VI Fórum Intersetorial de Saúde Mental em Pouso Alegre

Com o tema “As internações psiquiátricas e o lugar do cuidado do CAPS”, o fórum promete reunir especialistas, promovendo debates e apresentações culturais

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na próxima terça-feira (21), A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Saúde, irá promover o VI Fórum Intersetorial de Saúde Mental, um evento crucial para discutir o cuidado em saúde mental no território local, na Câmara Municipal. Com o tema “As internações psiquiátricas e o lugar do cuidado do CAPS”, o fórum promete reunir especialistas, promovendo debates e apresentações culturais que enriquecerão a discussão sobre o papel dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as internações psiquiátricas em nossa comunidade.

Os CAPS são dispositivos fundamentais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), oferecendo tratamento, cuidado e apoio a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, bem como a quem enfrenta problemas relacionados ao uso de álcool, crack e outras drogas. Abertos e comunitários, esses centros garantem um cuidado integral e acolhedor, sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento.

Os CAPS contam com uma equipe multiprofissional, que atua sob uma perspectiva interdisciplinar, garantindo atividades coletivas e individuais que atendam às necessidades específicas de cada indivíduo. Além disso, trabalham estratégias de inclusão e reabilitação, destacando o papel do Centro de Convivência Vida e Arte e a oferta de leitos para internação no Hospital Samuel Libânio, ambos essenciais para o cuidado em saúde mental na região.

Para participar do evento, basta se inscrever através do link: https://surveyheart.com/form/6627f3b9854dc0202ee55570



Confira a programação do evento:

8h: Credenciamento

8h30min: Coffee Break

9h: Abertura – ROSALY ESTHER VILAS BOAS MATOZZO – Secretária de Saúde

9h15min: Apresentação Artística

10h: Composição da Mesa de Discussão:

Wellinton Moreira Lopes – Enfermeiro especialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial

Milene Ramalho de Lima – Terapeuta Ocupacional

Jamile Tatiana de Oliveira – Assistente Social

Maria Paula Madruga – Médica

Natalia Leone e Silva – Assistente Social

Moderador: Everton Borges Mariano – Técnico de enfermagem no CAPS II Aldeia Viramundo

11h30min: Discussão

12h: Encerramento

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre