VI Edição do Bike Fest, realizada em São Lourenço, foi um sucesso de público

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A VI Edição do Bike Fest, que aconteceu nesse final de semana, foi um sucesso e entrou para a história de São Lourenço.

Segundo a Production Eventos, organizadora do festival, mais de 16 mil pessoas, de 19 estados, passaram por São Lourenço e participaram da festa.

Expositores de vários lugares do Brasil, de diferentes marcas, também estiveram presentes, trazendo os últimos lançamentos e o que tem de melhor no seguimento de motociclismo.

Muitas motos, muita alegria e muita música boa, com diversos shows alegraram os três dias de evento, que já deixou saudade e já tem a confirmação da próxima edição para o ano que vem. Segundo o Prefeito Walter Lessa, em 2024 terá um evento ainda maior e contará, novamente, com todo o apoio do Governo Municipal para trazer essa grande festa para São Lourenço.

O Bike Fest movimentou, e muito, a economia da cidade, sobretudo para o setor de serviços da rede hoteleira, que teve 98% de ocupação no final de semana, além de restaurantes, bares e comércio com alto fluxo de clientes.

O evento também gerou centenas de empregos diretos e indiretos para os moradores da cidade, sendo um sucesso total! Até 2024!

Fonte: Prefeitura de São Lourenço