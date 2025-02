Vereadores de Alfenas conhecem estrutura e projetos da UNIFAL-MG

Na visita, foi ressaltada a importância da parceria entre Universidade e a Câmara Municipal de Alfenas.

Foto: UNIFAL-MG

A convite da Reitoria da UNIFAL-MG, vereadores da cidade de Alfenas participaram de um encontro com a gestão da Universidade para conhecerem algumas atividades desenvolvidas pela Instituição. O evento, realizado no dia 3 de fevereiro nos campi Sede e Santa Clara, contou com a presença da vereadora Idalina (PL) e dos vereadores Jefferson Guigui (DC), Gilmar Costa (PL), Rodolfo Inácio (PT), Thalles Gomes (PSDB), José Batista (PT)e Ednilson (NOVO). O vereador Cirlei (PMB) foi representado por sua assessoria.

Os vereadores foram recebidos pela Reitoria na sala R-101 na Sede, oportunidade em que puderam conhecer melhor as atividades universitárias por meio da apresentação do reitor, o professor Sandro Amadeu Cerveira. Na sequência, o pró-reitor de extensão e cultura, o professor Francisco Xarão, apresentou projetos de extensão universitária, cujas atividades fomentam o desenvolvimento sustentável e a transformação social.

Durante o encontro, foram destacadas as possibilidades de cooperação entre a Universidade e o Legislativo Municipal, com ampliação e criação de novos projetos em benefício da comunidade alfenense.

“Universidade e o poder público municipal devem estabelecer parcerias, pois todo o trabalho da UNIFAL-MG é voltado para comunidade e essa dedicação não se confirma apenas na formação de novos profissionais em diversas áreas, mas nos projetos de pesquisa e extensão universitária que atuam, diretamente, nas cidades e regiões onde os nossos campi estão instalados”, ressalta o reitor da UNIFAL-MG.

Após a reunião, os vereadores participaram de uma visita guiada à Unidade Santa Clara e conheceram a Clínica de Especialidades Médicas, da Faculdade de Medicina, e a Clínica de Fisioterapia, do curso de Fisioterapia. As duas clínicas realizam, anualmente, mais de 30 mil atendimentos por meio do SUS.

No encerramento da visita, os representantes do Poder Legislativo de Alfenas conheceram também as futuras instalações da nova Clínica de Odontologia, em construção na Unidade Santa Clara. No local, o reitor ressaltou a importância do apoio da Câmara Municipal para fortalecer as ações em prol do desenvolvimento educacional e social do município.

Fonte: UNIFAL-MG