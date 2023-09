Vereadores aprovam Operação de Crédito para construção da Nova Avenida do Contorno, em Elói Mendes

Esse design aproveitará eficientemente o trabalho já realizado, evitando desperdício de recursos, pois grande parte dos serviços anteriores será reaproveitada.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No dia 25 de setembro, segunda-feira, um passo significativo foi dado em direção ao bem-estar da população de Elói Mendes e à melhoria do trânsito em nossa estimada cidade. A Câmara de Vereadores votou favoravelmente, em sua maioria, para a contratação de uma operação de crédito, tornando possível a continuação das obras da aguardada Avenida do Contorno, que terá um impacto positivo no fluxo de tráfego na região.

O resultado desta votação é uma notícia que afeta diretamente a vida dos cidadãos, não se limitando apenas à Avenida do Contorno, mas também abrangendo melhorias na infraestrutura de trânsito em toda a cidade. A nova Avenida do Contorno será espaçosa, de fácil acesso e projetada com a segurança de motoristas e pedestres em mente, ao mesmo tempo em que respeitará as considerações ambientais e urbanísticas.

Com foco na economia de recursos, o setor de engenharia cuidadosamente planejou todos os detalhes. Serão construídos dois sentidos de fluxo, um para cima em direção ao Parque de Eventos e outro para baixo em direção ao Jardim das Palmeiras. Esse design aproveitará eficientemente o trabalho já realizado, evitando desperdício de recursos, pois grande parte dos serviços anteriores será reaproveitada.

Mais uma vez, a vontade do povo prevaleceu, e nosso compromisso com o desenvolvimento de Elói Mendes se fortaleceu. Essa medida não apenas alivia o peso financeiro dos cidadãos, mas também demonstra um compromisso sólido com o progresso e a igualdade em nossa querida cidade.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes