Vendas abertas para o Elói Mendes Rodeo Festival!

Já anota na sua agenda e se prepare para essa festa imperdível, que será realizada pela Prefeitura de Elói Mendes.

Foto: Elói Mendes Rodeo Festival / Divulgação

Prefeitura de Elói Mendes anuncia a venda de ingressos do Elói Mendes Rodeo Festival 2023, que acontecerá de 14 a 17 de Setembro na Praça de Eventos da cidade. Prepare-se para quatro dias de pura emoção, música e diversão.

Confira o Line-up:

Dia 14/09 (Quinta-feira): Douglas & Vinícius – Entrada: 1Kg de Alimento na Portaria

Dia 15/09 (Sexta-feira): Os Barões da Pisadinha

Dia 16/09 (Sábado): Léo & Raphael

Dia 17/09 (Domingo): Israel & Rodolffo – Entrada: 1Kg de Alimento na Portaria

Nesta quinta, dia 10 de agosto, ABERTURA OFICIAL do 1º LOTE da PISTA e CAMAROTE OPEN do Elói Mendes Rodeo Festival 2023. Não perca a chance de vivenciar a energia contagiante do Elói Mendes Rodeo Festival. A pista e o camarote estão prontos para receber você e seus amigos em uma experiência única.

PISTA: Dance a noite toda ao som dos maiores hits, rodeado pela animação contagiante da multidão. Sinta a adrenalina dos rodeios e vibre com as atrações surpresa que preparamos para você!

CAMAROTE: Viva o festival em grande estilo no nosso camarote exclusivo! Com vista privilegiada do palco, área VIP e serviços premium, você vai curtir cada segundo em um ambiente sofisticado e cheio de conforto.

Garanta agora mesmo o seu ingresso e faça parte do evento. Os lugares são limitados e essa é a oportunidade de se unir a uma celebração que vai entrar para a história da cidade.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes