Vem Aí Mais Uma Edição do Mutirão Rural de Paraguaçu

Serão oferecidos serviços essenciais de saúde, assistência social e orientações importantes para o bem-estar de toda a comunidade.

É com grande alegria que a Prefeitura de Paraguaçu anuncia mais uma edição do Mutirão Rural, uma iniciativa que levará atendimentos básicos de assistência social e saúde diretamente para a população moradora da área rural de nossa querida cidade.

Confira as datas:

Segunda-feira, dia 04/09/2023 das 09 as 13h – Bairro Zé Gosrdinho, ponto de encontro: Em frente ao restaurante.

Terça-feira, dia 05/09/2023 das 09 as 13h – Cachoeira, ponto de encontro: Associação dos Moradores.

Quarta-feira, dia 06/09/2023 das 09 as 13h – Grama, ponto de encontro: Bar do Vaninho.

Nessa ação conjunta das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Agricultura, nossa equipe estará presente em diversos pontos da área rural para oferecer serviços essenciais de saúde, assistência social e orientações importantes para o bem-estar de toda a comunidade.

Acreditamos que a proximidade com nossos moradores rurais é fundamental para levarmos atendimento de qualidade e garantir que todos tenham acesso aos cuidados necessários para uma vida saudável e próspera.

Participe desse momento especial! Reúna sua família e amigos e venha se beneficiar dos serviços oferecidos pelo Mutirão Rural. Contamos com a presença de todos!

Prefeitura de Paraguaçu

