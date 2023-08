Vem aí a 28ª Edição da Copa Brasil Masters de Natação em São Lourenço

São Lourenço recebe novamente esse Campeonato tão importante e que está em sua 28ª edição e que irá trazer centenas de atletas para nossa cidade.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Após 20 anos sem sediar a Copa Brasil Masters de Natação, São Lourenço abre novamente as portas, ou melhor, as piscinas da cidade para receber essa grande competição. Lembrando que a primeira edição dessa competição foi realizada em São Lourenço.

A 28ª Edição da Copa Brasil Masters de Natação acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de setembro, no São Lourenço Country Club e irá receber cerca de 300 atletas, entre amadores e olímpicos, de 20 a 99 anos, para competir nas diversas categorias.

O evento, reconhecido como uma das maiores competições de Natação Master do Brasil promete trazer grandes emoções para São Lourenço.

Para o Prefeito Walter Lessa a volta do campeonato em São Lourenço é motivo de muita alegria e comemoração. “Depois de 18 anos fora do circuito de São Lourenço conseguimos resgatar para nossa cidade essa Copa tão importante e que faz parte do calendário nacional da Associação Brasileira de Natação. Teremos um final de semana agitando a cidade e será um prazer e uma alegria receber todos os atletas. Agradeço muito todos os envolvidos”, comemora o Prefeito.

Segundo o Secretário de Esportes, Renato Motta, é com enorme satisfação que São Lourenço volta a sediar essa competição que é tão importante nacionalmente. “É com grande satisfação que estamos trazendo a Copa Brasil Masters de Natação, essa competição que é muito importante no calendário nacional dos esportes aquáticos. São Lourenço recebe de braços abertos todos os atletas para o desenvolvimento da modalidade e é uma grande oportunidade de torcer e ver grandes nadadores do passado atuando hoje e aqui na nossa cidade. O Governo Municipal e a Secretária de Esportes de São Lourenço estão sempre fomentando o esporte para todas as idades”, ressalta o Secretário.

Sobre a Copa:

São Lourenço foi o berço da Copa Brasil Masters de Natação. Foi aqui, em nossa cidade, que aconteceu a primeira edição, em 1994.

No primeiro campeonato estavam presentes 534 atletas e 93 revezamentos.

Após cinco anos, em maio de 1998, São Lourenço recebeu a 5º Copa Brasil, desta vez com 345 atletas e 59 equipes de revezamento.

Em 2003, celebrando 10 anos de criação da Copa Brasil, São Lourenço também foi escolhida para realizar a 10º edição, e contou com 631 atletas.

E agora, em 2023, São Lourenço recebe novamente esse Campeonato tão importante e que está em sua 28ª edição e que irá trazer centenas de atletas para nossa cidade.

Segundo o Secretário de Turismo, Alexandre Melo, eventos esportivos são muito importantes para o turismo da cidade.

“Os eventos esportivos além de serem emocionantes, por conta das disputas que ocorrerem, acabam atraindo equipes dos atletas, seus familiares e amigos para São Lourenço, fazendo a engrenagem da economia girar. Isso beneficia não só toda a rede hoteleira, mas também a gastronomia, proporcionando uma experiência diferente para quem vem nestas competições. Nossa cidade também oferece muitas opções de lazer, como o Parque das Águas e o Trem das Águas, complementando o período que ficam por aqui”, explica o Secretário.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço