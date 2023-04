Varginha celebrará o dia 1º de maio com muita atividade física

Não será preciso inscrição e toda a população está convidada para celebrar o Dia do Trabalho com muita saúde.

A prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio (Setec), realizará uma superfesta para comemorar o Dia do Trabalhador (1 de maio), e a Semel vai apoiar esse grande evento levando muita atividade física e, principalmente, muito lazer e diversão através do Varginha Mais Saudável.

A segunda edição do Varginha Mais Saudável vai acontecer das 8h30 às 11h30 na Concha Acústica.

O evento vai contar com aulas para terceira idade, treinamento funcional, recreação, FitDance, entre outras e atendimentos diversos na área da saúde.

Não será preciso inscrição e toda a população está convidada para celebrar o Dia do Trabalho com muita saúde.

“É um orgulho e um prazer poder ver nossa população se movimentando, ganhando mais saúde, física e mental e com mais opções de lazer”, disse o secretário Milton Tavares Júnior ao comentar sobre as expectativas da segunda edição do Varginha Mais Saudável.

SEMEL SELECIONA APOIO PARA REALIZAÇÃO DO VARGINHA MAIS SAUDÁVELA Semel está recebendo propostas de apoio aos eventos do Varginha Mais Saudável. O apoio poderá ser realizado por meio de doações de produtos ou serviços como água, frutas, suplementos, protetor solar, barra de cereal, entre outros. O apoio não poderá ser em caráter financeiro.

Fonte: Prefeitura de Varginha