Varejo + Experience, em Três Corações, ainda está com inscrições abertas

Evento orienta pequenos negócios varejistas sobre novidades e tendências estratégicas do setor

Foto: Associação Comercial de Três Corações

Nesta quinta-feira (24/4), o Sebrae Minas, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Três Corações (ACETC), promove a edição local do Varejo + Experience, evento que traz orientações práticas e tendências estratégicas para empresários do varejo. A iniciativa acontece na sede da ACETC, e tem vagas limitadas. Associados da entidade contam com condições especiais de participação. Ainda é possível se inscrever pelos telefones (35) 3232-3161 e 98862-1273.

Voltado para varejistas, franqueadores, franqueados, prestadores de serviços, instituições financeiras e demais profissionais interessados em inovação no comércio, o evento promove debates, conexões e troca de experiências sobre os rumos do setor. A programação traz palestras com especialistas que abordarão temas essenciais como vendas on-line, gestão eficiente e presença em marketplaces.

O especialista em gestão comercial e performance Juliano Belo irá abrir o evento com a palestra “Estratégias ágeis com foco em lucro”, em que apresenta métodos para aumentar a rentabilidade dos negócios por meio da gestão eficiente e tomada de decisão baseada em dados. Em seguida, o consultor de e-commerce Gilberto Lemes abordará o tema “Venda mais através dos Marketplaces: técnicas e segredos do Mercado Livre”, compartilhando dicas práticas e estratégias para quem deseja expandir as vendas por meio das principais plataformas digitais.

A analista do Sebrae Minas Amanda Cezário destaca que o Varejo + é uma oportunidade prática para transformar o dia a dia dos pequenos negócios. “Nosso objetivo é mostrar que, com as ferramentas e estratégias certas, o pequeno varejista pode aumentar a lucratividade e alcançar novos mercados”, afirma.

Programação completa:

8h – Credenciamento e Coffee-break

8h30 – Palestra “Estratégias ágeis com foco em lucro”, com Juliano Belo

9h30 – Palestra “Venda mais através dos Marketplaces: técnicas e segredos do Mercado Livre”, com Gilberto Lemes

10h30 – Painel tira-dúvidas com os palestrantes, com mediação da analista do Sebrae Minas Amanda Cezário

Fonte: Sebrae Minas