Valorização da vida é tema de ações em municípios do Sul de Minas

O movimento traz à tona o tema da saúde mental nos dias de hoje e volta as atenções para as situações em que ela é afetada e precisa ser cuidada como questão de saúde pública.

Foto: Prefeitura de Boa Esperança

A Campanha Nacional do Setembro Amarelo vem sendo trabalhada pelos municípios de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS) com muito cuidado e seriedade pela importância de abordar o tema da conscientização e prevenção do suicídio. O movimento, marcado pela cor amarela para simbolizar a luz e a esperança, traz à tona o tema da saúde mental nos dias de hoje e volta as atenções para as situações em que ela é afetada e precisa ser cuidada como questão de saúde pública.

A Coordenação Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (CESMAD/SES-MG), no contexto do Setembro Amarelo, adota uma abordagem focada na prevenção e na valorização da vida, promovendo a divulgação dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial que acolhem e oferecem assistência aos pacientes com transtornos mentais.

“Trabalhar a valorização da vida envolve promover a importância do bem-estar emocional e mental, além de estimular uma perspectiva positiva sobre a vida. Isso se reflete em várias práticas e abordagens: educação e conscientização referente aos transtornos mentais, informação sobre saúde mental, promoção de suporte emocional, criação de redes de apoio, promoção do autocuidado, acessibilidade aos profissionais e dispositivos de apoio, ambientes inclusivos e solidários, ações comunitárias, dentre outros”, ressaltou Luana Sousa, referência técnica em Saúde Mental na SRS Varginha.

Ações nos municípios

A abordagem referente à “valorização da vida” é considerada abrangente e positiva, promovendo não apenas a prevenção do suicídio, mas também o bem-estar geral e o suporte emocional contínuo. Baseados nisso, vários municípios da abrangência da SRS Varginha vêm realizando ações com a temática da valorização da vida ao longo do mês. Baependi realizou ação para salientar a importância da humanização da assistência e o apoio psicológico aos colaboradores da Policlínica Municipal Dr Geraldo Pereira Leite, em ação associada à Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Já o município de Campanha firmou parceria com o artista Nilton Haribol que, juntamente com alunas de teatro, realizou apresentação artística com o tema ‘“Depressão” para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de três escolas do município. Além da abordagem teatral, foi criado uma música, no gênero rap, através do qual os alunos puderam interagir, além de um espaço de conversa aberto com os alunos e profissionais de saúde do município. Em Boa Esperança, foi realizada uma caminhada de valorização da vida e palestras de conscientização sobre o assunto foram promovidas.

O município de Seritinga percorre, durante o mês dedicado ao tema, vários setores da sociedade. “Visitamos uma fábrica de costura e em outra oportunidade fizemos palestra para funcionários da administração municipal, Iremos agora a um laticínio e às escolas do município levar a informação sobre a valorização da vida”, afirmou Luciane Santos Lopes, psicóloga de Seritinga.

Segundo ela, as ações com adolescentes e jovens são realizadas desde março de 2024, como rodas de conversa quinzenais e um espaço de acolhimento terapêutico aos jovens. O saldo positivo do projeto, ainda segundo Luciane, já é percebido pela “significativa redução da procura de jovens na Unidade de Saúde com crises de ansiedade, depressão e sintomas provenientes de uma saúde mental abalada”.

Fonte: SES-MG