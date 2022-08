Valor da cesta básica tem queda de 1,17% em Pouso Alegre

Valor médio da cesta básica nacional de alimentos em Pouso Alegre é de R$619,00, correspondendo a 55,21% do salário mínimo líquido.

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil

Pelo segundo mês consecutivo, o Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) apresentou queda, desta vez de -1,17% no início de agosto comparado com o mês anterior.

Os produtos com maiores altas nos preços médios foram banana, leite integral e manteiga. Em contrapartida, as quedas mais acentuadas ocorreram com a batata, óleo de soja e tomate. Tomando por base o período de um ano, de agosto de 2021 a agosto de 2022, o valor da cesta básica aumentou 14,38%. Considerando apenas este ano de 2022 a alta acumulada chega a 6,84%.

A pesquisa é feita através do levantamento de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de Pouso Alegre, tendo como embasamento a metodologia aplicada nacionalmente pelo DIEESE.

Em agosto, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Pouso Alegre é de R$619,00, correspondendo a 55,21% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 112 horas e 22 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Comparando o mês de agosto com julho, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, 7 tiveram alta dos preços médios: Banana (11,58%), Leite integral (8,76%), Manteiga (5,74%), Café em pó (2,48%), Pão francês (2,38%), Açúcar refinado (1,88%) e Farinha de trigo (0,12%). Seis produtos apresentaram queda nos preços médios: Batata (-21,32%), Óleo de soja (-13,05%), Tomate (-10,37%), Feijão carioquinha (-6,76%), Carne bovina (-2,60%) e Arroz (-0,15%).

Boa parte dos resultados apurados em Pouso Alegre se assemelha com as demais cidades pesquisadas pelo Unis e as capitais analisadas pelo DIEESE. Nota-se que a dinâmica das safras, os custos de produção, a taxa de câmbio desvalorizada e a demanda externa e interna são os componentes principais na determinação dos preços dos produtos da cesta básica.

Como estamos destacando em todos os demais relatórios, o inverno menos rigoroso neste ano tem contribuído para a safra dos hortifrutigranjeiros e contribuindo para a queda nos preços médios. Cabe destacar, no entanto, que esta safra caminha para sua finalização e isso pode provocar novas altas nestes produtos nos próximos meses. O leite integral apresentou novamente alta nos preços e isso tem impactado muitos dos seus derivados.

As quedas ocorridas nestes dois meses não amenizaram as elevações anteriores, visto que em um ano a alta acumulada é maior que a correção do salário mínimo ocorrida no início de 2022. Reforça-se mais uma vez a necessidade de os consumidores estarem atentos a melhores preços e possibilidades de substituição de produtos e marcas a fim de minimizar o impacto no orçamento doméstico.

Fonte: Notícias Unis