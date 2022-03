Valor da cesta básica sobe pelo terceiro mês consecutivo em Pouso Alegre

No período de 12 meses, entre março de 2021 e março de 2022, o índice acumula alta de 22,02%. Chama a atenção o fato de que 11 dos 13 produtos pesquisados tiveram elevações nos preços nesta última pesquisa.

Pelo terceiro mês consecutivo o Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) apresentou elevação, desta vez de 5,48% em março comparado a fevereiro. Esta foi a segunda maior elevação desde o início da pesquisa há um ano.

No período de 12 meses, entre março de 2021 e março de 2022, o índice acumula alta de 22,02%. Chama a atenção o fato de que 11 dos 13 produtos pesquisados tiveram elevações nos preços nesta última pesquisa. A sondagem é realizada por meio do levantamento dos preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, usando como base principal a metodologia aplicada pelo DIEESE.

Neste mês de março, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Pouso Alegre é de R$616,51, correspondendo a 54,99% do salário mínimo líquido. O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 111 horas e 55 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Entre os meses de fevereiro e março de 2022, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, 11 tiveram alta dos preços médios: tomate, batata, feijão carioquinha, óleo de soja, leite integral, carne bovina, manteiga, arroz, café em pó, açúcar refinado e farinha de trigo. Um produto manteve os preços médios inalterados: o pão francês. E apenas um produto teve queda em seus preços médios: a banana.

Neste mês completa-se um ano da implantação da pesquisa do Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre. A atual sondagem demonstrou elevações nos preços médios de quase todos os produtos analisados. Fatores climáticos como excesso de chuvas em algumas regiões e estiagem em outras, a demanda externa e expectativas de safra são os principais motivos que explicam essas variações. Produtos que vinham tendo queda ou estabilidade nos preços como o óleo de soja, carne bovina e arroz voltaram a ter alta em seus valores médios. Este terceiro aumento consecutivo do valor da cesta básica em Pouso Alegre reforça ainda mais o impacto no orçamento das famílias, especialmente as de baixa renda, exigindo atenção das políticas públicas a fim de tentar minimizar esse problema.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Janine Moraes/PMC