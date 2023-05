Valor da cesta básica sobe 5,69% em São Lourenço no mês de maio

O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 110 horas e 31 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Foto: Grupo Educacional Unis

Após dois meses com fortes quedas, o Índice da Cesta Básica de São Lourenço (ICB – FUSAL/UNIS) voltou a subir. No início do mês de maio o índice apresentou alta de 5,69% em comparação com o mesmo período de abril.

As maiores elevações ocorreram com o tomate, banana e leite integral; enquanto que as quedas mais consideráveis foram na batata, farinha de trigo, feijão carioquinha e o óleo de soja. No período de um ano, entre maio de 2022 e de 2023 a variação acumulada do índice apresenta queda de -6,35%. A pesquisa ocorre em todo início de mês por meio da coleta de preços dos 13 produtos componentes da cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, tendo por base uma metodologia adaptada do DIEESE.

O valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço neste início do mês de maio é de R$654,06, correspondendo a 54,31% do salário mínimo líquido (salário mínimo total descontado o INSS). O trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 110 horas e 31 minutos no mês para adquirir essa cesta de produtos.

Entre os meses de abril e maio, sete produtos apresentaram alta em seus preços médios: Tomate (55,98%), Banana (14,75%), Leite integral (5,83%), Açúcar refinado (5,35%), Carne bovina (4,66%), Manteiga (2,54%) e Arroz (0,36%). Seis produtos tiveram queda em seus preços: Batata (-18,39%), Farinha de trigo (-9,79%), Feijão carioquinha (-7,64%), Óleo de soja (-5,09%), Pão francês (-2,28%) e Café em pó (-1,18%).

As pesquisas realizadas pelo Unis em todas as cidades neste início do mês de maio apresentaram resultados muito semelhantes: após alguns meses de queda, o valor da cesta básica voltou a subir. Destacamos que algumas previsões indicadas no último relatório se confirmaram nesta atual sondagem, visto que a chegada da entressafra de alguns produtos como tomate, banana e leite já provocaram altas em seus preços médios na cidade de São Lourenço, contribuindo para que o valor da cesta continue acima de 50% do salário mínimo líquido. Acredita-se que no curto prazo outros produtos também entrem no período de baixa oferta e tenham seus valores majorados.

Estamos reforçando nos relatórios deste mês a necessidade de os consumidores pesquisarem preços e substituírem produtos mais caros por similares mais baratos. Além disso, é primordial o fortalecimento de políticas públicas que incentivem a produção e a oferta interna de bens alimentícios de primeira necessidade.

Fonte: Grupo Educacional Unis