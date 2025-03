Vacinação contra a Influenza começa dia 7 de abril em Poços de Caldas

As vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Campanha de Vacinação contra a Influenza em Poços de Caldas começa na segunda-feira, 7 de abril. A meta é imunizar 90% do público-alvo, acompanhando a meta nacional, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. As vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

A vacina de 2025 protegerá contra as cepas H1N1, H3N2 e B e poderá ser administrada junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

Para se vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento de identificação. Pessoas com comorbidades devem levar prescrição médica ou relatório.

Importância da Vacina

A Influenza pode causar complicações graves, especialmente em grupos de risco. A vacina é atualizada anualmente para proteger contra as cepas mais circulantes, reduzindo hospitalizações e mortes.

Vale destacar que a vacina contra a Influenza agora faz parte do calendário vacinal para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.

Grupos Prioritários: A vacinação será destinada, inicialmente, a:

Trabalhadores da Saúde;

Puérperas ;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos Indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do Sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

De acordo com o Ministério da Saúde, o Dia D da vacinação está programado para sábado, 10 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde divulgará novas informações sobre a data em momento oportuno.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas