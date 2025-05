Vacinação antirrábica começa com drive-thru inédito em Itajubá

Campanha promovida pela Secretaria de Meio Ambiente distribuirá gratuitamente mais de 2 mil doses para cães

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itajubá anunciou o início da campanha de vacinação antirrábica para cães, com uma novidade: a primeira ação ocorrerá no formato drive-thru, no dia 4 de junho, quarta-feira, no Parque da Cidade. A iniciativa, inédita na cidade, visa facilitar o acesso dos tutores à imunização dos animais, sem a necessidade de sair do carro.

O modelo adotado tem como objetivo ampliar a participação da população e garantir maior conforto e segurança tanto para os pets quanto para seus donos. “Será um dia especial, pensado para tornar o processo mais rápido, prático e seguro, especialmente para aqueles que têm dificuldades de locomoção ou cães mais agitados”, explicou o secretário de Meio Ambiente Ricardo Corrêa.

A campanha pretende distribuir gratuitamente mais de 2 mil doses da vacina antirrábica em toda a cidade. Após a ação inicial, que marca o ponta pé da campanha, equipes percorrerão diversos bairros, levando a vacinação para o maior número de pets possível.

A raiva é uma doença viral grave, que pode ser transmitida ao ser humano, e a vacinação anual dos animais domésticos é a principal forma de prevenção. A Prefeitura reforça que é fundamental que todos os tutores levem seus cães para serem vacinados, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar animal.

A Secretaria divulgará em breve o calendário completo dos bairros que serão visitados ao longo da campanha.

Fonte: Prefeitura de Itajubá