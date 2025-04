Vacina da gripe estará disponível em todas as salas de vacina de Alfenas

A vacinação tem início na quinta-feira (03/04), e as pessoas devem levar o cartão de vacinação e um documento que contenha o CPF

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura de Alfenas, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizará a partir do dia 03 de abril, a vacina contra INFLUENZA (gripe), em todas as salas de vacina do município. Taciane de Lima, enfermeira e coordenadora de imunização, ressalta que a população pode se vacinar de segunda a sexta feira das 8 às 11h e das 13 às 16h.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a vacina de 2025 protegerá contra as cepas H1N1, H3N2 e B e poderá ser administrada junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização. Uma novidade deste ano é que esta vacina passa a fazer parte do PNI de forma permanente. Isso significa que o público prioritário terá acesso à imunização ao longo de todo o ano nas unidades de saúde do SUS.

O Dia D de mobilização nacional está previsto para 10/5. A meta é atingir 90% de cobertura vacinal, protegendo cerca de 9,4 milhões de pessoas em Minas Gerais. A primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde vai cobrir 6,9% dessa população, outras remessas estão previstas ao longo da campanha.

Taciane de Lima, enfatiza que, além das salas de vacina e os pontos extras, haverá uma equipe volante que irá atender diversos grupos prioritários:

03/4: APAE e SERDI

04/4: Residências Terapêutica

06/4: domingo na Central de Vacinas

07/4: Lar São Vicente

08 e 09/4: Santa Casa

Fonte: Prefeitura de Alfenas