Poços de Caldas: Vacina contra Influenza segue disponível para grupos prioritários

Para vacinação é necessário levar CPF, carteira de vacinação e documento que comprove que você integra o grupo de prioridade.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A aplicação da vacina contra Influenza segue disponível para os grupos prioritários. Dirija-se até uma sala de vacina para receber o imunizante.

Podem receber o imunizante: gestantes; puérperas; crianças; professores; pessoas com Deficiência Permanente; Trabalhadores das forças de segurança e salvamento; Trabalhadores das Forças Armadas; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros.

Confira os documentos necessários para cada grupo prioritário:

–Gestantes, Puérperas, Crianças (06 meses a 04 anos, 11 meses e 29 dias) e Pessoas a partir de 60 anos.

Documento de identidade, Certidão de nascimento, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

–Professores

Deverão receber a vacina, mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa todos os profissionais da educação do ensino básico ( creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e superior, de caráter público e privado.

-Pessoas com Deficiência Permanente

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui:

-Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

-Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

–Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

–Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como trabalhar, ir a escola, brincar etc.

– Forças de segurança e salvamento:

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento.

Integram esse grupo: policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais.

– Forças Armadas:

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que comprove a sua vinculação ativa com o serviço de forças armadas ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua.

Integram esse grupo: membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros:

inclui-se neste grupo: • Manutenção de veículos e maquinários; • Operações (motoristas, cobradores, fiscais, etc.); • Serviços administrativos; • Serviços gerais (limpeza, conservação, vigilância, inspeção de segurança e etc). • Motoristas associados e/ou empregados de cooperativas e de empresas do transporte escolar

Carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovação de vínculo ativo no município.

A população que faz parte do público elegível deve procurar pela Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, para atualizar a caderneta de vacinação. Esse imunizante faz parte do calendário anual de rotina e já está atualizado contra a nova cepa da gripe.

Locais de vacinação – 08h às 16h

São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

Santa Augusta – Rua Nicolina Bernardes, Nº 230 (Santa Augusta)

Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

São José – Rua Professora Lourdes Mourão, N° 550 (Centenário)

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, N° 191 (Cascatinha)

UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

Dom Bosco I – Rua Paissandú, s/n (Jd. Formosa)

Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel iMESI, s/n (Pq. Pinheiros)

UBS Caio Junqueira – Rua Jatobá, Nº 262 (Caio Junqueira)

Locais de vacinação – 08h às 18h

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)