Usuários do pedágio sem cancela contam com mais oito pontos conveniados para pagamento de tarifa

Além do site e APP, EPR Sul de Minas ampliou para 18 as opções de pagamento no modo presencial para os usuários do pedágio sem cancela em Monte Sião.

Foto: EPR Sul de Minas

Os usuários do pedágio sem cancela, em Monte Sião, a partir dessa semana, contam com mais oito pontos conveniados para pagamento presencial da tarifa. O pórtico está em operação há aproximadamente 45 dias e, no Brasil, é destaque por disponibilizar o maior número de opções de formas de pagamento.

O condutor que não tem a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) pode pagar a tarifa, em até 15 dias, em qualquer uma das sete praças de pedágio convencionais da EPR Sul de Minas, ou em um dos 10 postos conveniados nas cidades de Monte Sião, Ouro Fino e Inconfidentes, incluindo a base de atendimento ao usuário da EPR, localizada no km 53 da MG-290.

“O pedágio sem cancela é uma novidade e nós estamos empenhados em trazer mais facilidade e comodidade nos meios de pagamentos para os usuários que utilizam a MG-459”, afirma a diretora executiva, Érica Kawatake.

Confira os locais de pagamento presencial:

Base de Atendimento ao Usuário da EPR , localizada no km 53 da MG-290, pista sentido Borda da Mata

, localizada no km 53 da MG-290, pista sentido Borda da Mata Autoposto Canelão , no km 78,5 da MG-290, pista sentido Jacutinga;

, no km 78,5 da MG-290, pista sentido Jacutinga; Autoposto Petro Center , no km 19,8 da MG-459, em Monte Sião,

, no km 19,8 da MG-459, em Monte Sião, Restaurante Nikola’s – Rua Américo Rossi, S/N, sala 9, em Ouro Fino/MG,

– Rua Américo Rossi, S/N, sala 9, em Ouro Fino/MG, Autoposto Santa Fé – MG-290 – km 61 em Ouro Fino

– MG-290 – km 61 em Ouro Fino Café Caminhos de Minas – Rua Dona Olímpia de Barros Miranda, S/N – em Ouro Fino/MG

– Rua Dona Olímpia de Barros Miranda, S/N – em Ouro Fino/MG Ouro Mel Cafeteria – KM 0+250 da MG-459 em Ouro Fino

– KM 0+250 da MG-459 em Ouro Fino Papelaria Samuka – Rua Juscelino K Oliveira Nº 647 – Centro de Monte Sião

– Rua Juscelino K Oliveira Nº 647 – Centro de Monte Sião Estação Mineira – Rua Abílio Zucato Nº 499 – Centro de Monte Sião

– Rua Abílio Zucato Nº 499 – Centro de Monte Sião Restaurante e Churrascaria Cantinho da Costela – Rua Mauricio Zucato 60A – Centro de Monte Sião

– Rua Mauricio Zucato 60A – Centro de Monte Sião Terra Mineira – km 42 – MG-290 em Inconfidentes

– km 42 – MG-290 em Inconfidentes Praça de pedágio 01 – BR-459 – km 40,5 – Caldas

– BR-459 – km 40,5 – Caldas Praça de pedágio 02 – BR-459 – km 80,9 – Senador José Bento

– BR-459 – km 80,9 – Senador José Bento Praça de pedágio 03 – BR – 459 – km 117,3 – Santa Rita do Sapucaí

– BR – 459 – km 117,3 – Santa Rita do Sapucaí Praça de pedágio 04 – MGC – 146 – km 622,8 – Poços de Caldas

– MGC – 146 – km 622,8 – Poços de Caldas Praça de pedágio 05 – MG-173 – km 51,3 – Gonçalves

– MG-173 – km 51,3 – Gonçalves Praça de pedágio 06 – MG-290 – km 34,5 – Borda da Mata

– MG-290 – km 34,5 – Borda da Mata Praça de pedágio 07 – MG-290 – km 71,1 – Ouro Fino

Outros meios de pagamento disponíveis

Os usuários também podem quitar o débito da tarifa fazendo cadastro no site www.pedagiosemcancela.com.br ou no aplicativo “EPR Pedágio Sem Cancela” disponível para sistemas Android e IOS. Além da comodidade de pagar sem sair de casa, os condutores ainda recebem alertas a cada passagem pelo pórtico para acompanhar suas despesas.

Para facilitar ainda mais o pagamento da tarifa, a recomendação é que os veículos estejam com a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) previamente instalada no para-brisa, para que o valor seja faturado automaticamente. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Greenpass, assim como bancos, disponibilizam este serviço por meio dos seus sites e aplicativos ou em pontos de venda.

Além de trazer mais comodidade, a etiqueta eletrônica ativa ainda gera descontos de até 72% na tarifa para os condutores de veículos leves e não precisa de cadastro junto à concessionária. O Desconto de Usuário Frequente (DUF) funciona da seguinte forma: a partir da segunda passagem do veículo pelo pórtico no mesmo trecho, dentro do mesmo mês, o desconto já começa a ser aplicado, chegando ao valor máximo no 30º dia em que o motorista cruzar o trecho. Por exemplo: quem passar pela rodovia, no mesmo trecho, por 30 dias consecutivos, pagará a tarifa final de R$ 2,56 no fim do mês.

Caso a tarifa não seja paga em até 15 dias, será considerada “evasão de pedágio”. O proprietário do veículo receberá multa de R$ 195,23, emitida pelo DER/MG, sendo este valor repassado ao Governo do estado. Também serão aplicados 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fonte: EPR Sul de Minas