Usina Hidrelétrica de Funil realiza interdição temporária da via da barragem no dia 23 de novembro

Trânsito estará interditado para manutenção preventiva das 7h às 17h

Foto: Divulgação

Com o intuito de garantir a segurança de todos que utilizam a via da barragem da Usina Hidrelétrica de Funil, o trânsito estará temporariamente interditado nesta quinta-feira (23), das 7h às 17h.

A medida é necessária para cumprimento dos planos de manutenção preventiva nas estruturas do vertedouro da Usina de Funil, com o objetivo de assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos, assegurando a continuidade da operação das comportas de forma segura e eficiente para as estruturas e comunidade.

Durante o período de interdição, a empresa recomenda que os usuários busquem rotas alternativas para evitar transtornos em seus deslocamentos. Além disso, foi disponibilizado no site oficial da Aliança Energia (www.aliancaenergia.com.br) um calendário com a data e horário atualizado da interrupção, para que os usuários possam se programar com antecedência.

“Nossas equipes trabalharão no local para garantir que todos os procedimentos sejam executados com excelência e dentro dos padrões de qualidade exigidos”, esclarece Willian Rosa, coordenador da Usina de Funil.

Usina de Funil

Inaugurada em 10 de dezembro de 2002, a Usina de Funil está localizada no rio Grande, entre os municípios de Lavras e Perdões, e tem potência instalada de 180 MW, o suficiente para abastecer uma cidade com 685 mil pessoas.

Fonte: Serifa Comunicação