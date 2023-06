Unis sedia o primeiro encontro no Brasil do projeto HeiComp reunindo instituições nacionais e internacionais

A partir desse ponto de partida, espera-se que o programa cresça e se fortaleça, transformando a vida dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Foto: Grupo Educacional Unis

O HeiComp, um programa inovador que une cinco países na busca pela evolução da educação, teve seu primeiro encontro presencial das instituições participantes para treinamento do corpo docente durante o 9º Congresso Internacional do Grupo Unis, na última semana, em Varginha.

O evento reuniu representantes e professores de três instituições europeias: Laurea University of Applied Sciences (Finlândia), Instituto Politécnico do Porto (Portugal) e Transilvânia University of Brasov (Romênia); duas do Paraguai: Universidad Autonoma de Encarnacion (UNAE) e Universidad Nacional de Itapua (UNI); e quatro brasileiras Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), Faculdade do Vale do Gorutuba (FAVAG), Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) e U.Experience Consultoria em Internacionalização.

Com o apoio financeiro da União Europeia pelo programa Erasmus+ Capacity Building, o projeto HEIComp visa a integração dos estudos acadêmicos com a vida profissional dos alunos e empresas regionais, proporcionando uma experiência de aprendizagem abrangente e preparando-os para os desafios do mercado de trabalho.

Durante os dias de encontro, foram discutidas as estratégias de implementação desse novo modelo de aprendizagem nos países da América Latina, bem como as metas e objetivos a serem alcançados ao longo do programa. “Estamos extremamente entusiasmados em sediar o primeiro encontro presencial de treinamento do HeiComp aqui em Varginha. Essa iniciativa representa uma oportunidade única para a evolução da educação, ao combinar o conhecimento acadêmico com a vivência prática dos alunos junto a empresas regionais”, afirmou Márcia Agostini Ribeiro, chefe de operações da U.Experience e coordenadora de comunicação do projeto.

Ao unir instituições de diferentes países, o HeiComp busca promover uma troca enriquecedora de experiências e conhecimentos entre estudantes, professores e empresas. Essa abordagem internacional permite que os alunos desenvolvam uma visão global e adquiram habilidades que serão cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho globalizado. Assim, o projeto HeiComp tem o potencial de revolucionar a educação, abrindo novas possibilidades para os estudantes e aproximando o meio acadêmico das demandas do mercado.

O primeiro encontro presencial de treinamento do HeiComp foi marcado por discussões animadas e colaborativas, evidenciando o compromisso das instituições participantes em promover uma educação inovadora e de qualidade. A partir desse ponto de partida, espera-se que o programa cresça e se fortaleça, transformando a vida dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Fonte: Grupo Educacional Unis