Unis recebe professora indiana para visitas e ciclo de palestras

Foto: Grupo Unis

Entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro, o Unis recebe a Profa. Ph.D. Shalini Aggarwal, que vai conduzir um ciclo de palestras para colaboradores e alunos.

Contando com transmissão online e abertas para todos os interessados, as palestras vão abordar temas como economia mundial, desenvolvimento sustentável, mercado financeiro, educação, cultura e muito mais.

As atividades são gratuitas e podem ser acompanhadas através do site do evento, clicando aqui.

Além de ministrar palestras, a Profa. Shalini também vai realizar visitas às unidades de pesquisa e gestão do Unis.

A Profa. Shalini leciona atualmente na Chandigarh University (instituição parceira do Unis) nas áreas de gestão, finanças e economia, tendo publicado 35 artigos e 5 estudos de caso.

Fonte: Grupo Unis