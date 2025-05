Unis Pouso Alegre promove ação gratuita para declaração do Imposto de Renda

Evento contará com a presença da empresa CIMED, que realizará um processo seletivo em parceria com o Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal.

Foto: Grupo Unis

No dia 24 de maio de 2025, das 8h às 12h, a Praça Senador José Bento, em frente à Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, será palco de uma grande ação social promovida pelo Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Faculdade Unis Pouso Alegre, em parceria com a Receita Federal. O objetivo é atender e orientar a população sobre a declaração do Imposto de Renda, cujo prazo final de entrega é 30 de maio.

O projeto é supervisionado pelos professores Me. Kleber Garcia e Me. Alan Godoi e busca democratizar o acesso à informação tributária, além de oferecer apoio direto a quem ainda tem dúvidas sobre o preenchimento da declaração.

Além do serviço de orientação fiscal, o evento contará com a presença da empresa CIMED, que realizará um processo seletivo em parceria com o Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal. Os interessados nas vagas devem comparecer ao local com currículo impresso e, se for o caso, laudo PCD. As vagas podem ser consultadas pelo site: cimed.gupy.io.

Outros serviços disponíveis durante a ação incluem:

Declaração do Imposto de Renda;

Orientações sobre o MEI (Microempreendedor Individual);

Agendamento da nova carteira de identidade;

Elaboração e impressão de currículos;

Instruções sobre oportunidades de emprego.

A iniciativa é resultado de uma união de esforços entre o Grupo Unis, a Câmara Municipal de Pouso Alegre (CMPA), o Centro de Apoio ao Cidadão (CAC), a Associação Comercial de Pouso Alegre (ACIPA) e a empresa CIMED.

Mais informações sobre o Núcleo de Apoio Fiscal da Faculdade Unis Pouso Alegre podem ser obtidas diretamente na instituição, localizada na Av. Vicente Simões, 171, Centro – Pouso Alegre/MG.

Fonte: Grupo Unis