UNIFEI tem projeto de Inovação na Educação Básica aprovado pela FAPEMIG

O projeto, com duração de três anos, conta com a participação de professores da educação básica, pesquisadores do grupo Tecnologias e Cultura Digital na Educação em Ciências (TeCDEC) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), mestrandos e egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC).

Intitulado “Ciência, mídias e informação na escola: integrando vozes e promovendo protagonismos responsáveis” e coordenado pela professora Alessandra Rodrigues, do Instituto de Física e Química (IFQ) da UNIFEI, o projeto foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

O piloto será desenvolvido inicialmente com a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, que é a única de Ensino Médio em Maria da Fé – MG, e foi aprovado de acordo com o Edital 14/2023 da FAPEMIG – Pesquisa para Inovação na Educação Básica.

A escola foi escolhida pela sua relevância no município e por ofertar, além do Ensino Médio em Tempo Integral, o Ensino Médio Técnico. O Edital, por sua vez, buscou projetos de pesquisa, intervenção e desenvolvimento de ações inovadoras cujos produtos possam ser aplicados na solução de desafios da educação básica pública mineira.

O objetivo geral do projeto aprovado é analisar os efeitos formativos e de inovação educacional gerados pela cocriação e divulgação de mídias por docentes e estudantes da escola a partir de intervenção orientada pela pesquisa e inovação responsáveis (RRI).

A RRI é uma perspectiva inovadora que vem sendo fomentada no contexto internacional de investigação educativa e que começa a ser foco de atenção e trabalho de alguns grupos de pesquisa nacionais, como o TeCDEC, da linha de Educação e Tecnologias do PPGEC da UNIFEI.

Segundo a professora Alessandra Rodrigues, um dos resultados esperados com a realização do projeto é o fortalecimento da formação docente para a educação científica e a alfabetização midiática e informacional, que capacita os(as) educadores(as) a lidar criticamente com as informações nas redes e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), “avançando de ‘o que funciona’ para ‘como funciona’ e ‘por que’”.

A docente também espera que o projeto promova a postura de investigação (cultura científica) em docentes e discentes pela RRI, “abordagem que guiará os projetos interdisciplinares a serem desenvolvidos na escola, incentivando o engajamento público, a ética, a igualdade de gênero, a ciência aberta e a educação científica ampla”.

Outros resultados que a professora espera alcançar com o projeto são a criação e o compartilhamento de práticas pedagógicas inovadoras associadas à postura investigativa e à criação de mídias e recursos educacionais abertos (REA), bem como a produção destes recursos voltados a professores(as) e estudantes para suporte ao trabalho com RRI e a educação midiática.

