UNIFEI sedia 2º Seminário de Crise Climática promovido pela Assembleia Legislativa

Evento foi aberto à participação do público em geral e teve como objetivo promover uma discussão sobre o clima no Sul de Minas e a situação da região perante a crise climática.

Foto: UNIFEI

No dia 27 de maio, segunda-feira, foi realizado no Auditório Professor João Luiz Carneiro Rennó (da Elétrica) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), o segundo encontro regional do “Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais: Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema”, uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O evento foi aberto à participação do público em geral e teve como objetivo promover uma discussão sobre o clima no Sul de Minas e a situação da região perante a crise climática, além de apresentar boas práticas para a convivência com os desafios ambientais, como o sistema de alerta de inundações, que pode prevenir os estragos causados pelas chuvas extremas.

Às 9h50, aconteceu a sessão de abertura do evento pelo deputado estadual Ulysses Gomes de Oliveira. Participaram da mesa solene o reitor da UNIFEI, professor Edson da Costa Bortoni; o deputado estadual Dr. Paulo Valdir Ferreira; os vereadores Markinhu Meireles e Pedro Gama, representando a Câmara Municipal de Itajubá; a Dra. Sumara Aparecida Marçal Soares, promotora de Justiça; o secretário municipal de Meio Ambiente de Itajubá, Ricardo Augusto Corrêa Ferreira; o comandante da 17ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel André de Oliveira Coli, e o representante do Corpo de Bombeiros do Estado, major Kleber Silveira de Castro.

No início, o deputado Ulysses Gomes de Oliveira, falou sobre o objetivo do encontro, agradeceu o reitor da UNIFEI pela acolhida e justificou a ausência do presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite, e de outros parlamentares, devido a impossibilidade de pouso de aeronave causado pelo mau tempo na região.

Na oportunidade, foi apresentado um vídeo com a mensagem do presidente da ALMG para o evento, em que ele destaca que a Assembleia foi pioneira ao levantar o debate sobre o assunto em questão, com o início do Seminário no último mês de março em Belo Horizonte – MG.

O professor Edson Bortoni, reitor da UNIFEI, disse que era “motivo de muita alegria para a Universidade sediar o evento”. Ele citou o trabalho de professores do Instituto de Recursos Naturais (IRN) que estão mais diretamente ligados às questões climáticas, como Benedito Cláudio da Silva, Michelle Simões Reboita e Marcelo de Paula Correa, com os quais “tem conversado sobre as mudanças climáticas muito recentes e rápidas”. Ele também disse que esses seminários técnicos realizados em Minas Gerias mostram a seriedade do assunto e a importância que a ALMG dá a eles.

Painel

Após os discursos do secretário municipal de Meio Ambiente, dos vereadores de Itajubá, da promotora de Justiça e dos representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, às 10h45 teve início o painel sobre o panorama climatológico da região e a apresentação de boas práticas na convivência com os desafios impostos pelo ambiente, sob a coordenação de Marcelo Fonseca, diretor de Processo Legislativo da ALMG, e com o apoio de Mário César Rocha, da assessoria técnica da Assembleia, que explicou a metodologia do evento.

Durante o painel, o professor Benedito Cláudio da Silva, do IRN da UNIFEI, disse que, juntamente com a professora Michele Reboita, tem participado dessa iniciativa da ALMG desde março. Ele apresentou o panorama climático e hidrológico do Sul de Minas, destacando a importância da Serra da Mantiqueira e dos rios Sapucaí, Verde e Grande para a região, que é caracterizada por verão chuvoso e inverno seco.

Boas práticas

Após a apresentação do professor do IRN, foram destacados os exemplos de boas práticas para a convivência com os desafios ambientais, como a proteção de nascentes, o monitoramento do nível dos rios, a recuperação de áreas de preservação ambiental e a melhoria de solos para a agricultura.

Marco Alfredo Colombini falou sobre o Programa Pró-Mananciais, desenvolvido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), com o objetivo de proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos dos mananciais utilizados para a captação de água para abastecimento público das cidades. Segundo ele, são previstas ações como cercamento de nascentes e áreas de proteção permanente, plantio de mudas nativas e construção de bacias de contenção de água de chuva, além de capacitações em temas ambientais, de forma a promover a cultura da sustentabilidade.

Vitória Jacomelli Baratella, formada em Engenharia Eletrônica pela UNIFEI e representante da startup Asthon Tecnologia, de Itajubá, apresentou o sistema de monitoramento oferecido pela empresa em 18 pontos na bacia do Rio Verde, atendendo os municípios de Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, São Lourenço e São Sebastião do Rio Verde, e sobre os benefícios compartilhados por esses municípios. Ela explicou que a rede de monitoramento automático de chuva e de nível dos rios envia os dados em tempo real para uma plataforma que pode ser acessada pela Defesa Civil, permitindo que a população se cadastre e receba alerta de possíveis eventos extremos.

Mateus Franco Severino falou sobre o Projeto Minas d’Água, da Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé (COOXUPÉ), cujo objetivo é restaurar áreas de preservação permanente de propriedades rurais. Segundo ele, a iniciativa foi apresentada na COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como exemplo de contribuição para a sustentabilidade ambiental em harmonia com a atividade agropecuária.

Kleso Silva Franco Junior apresentou o projeto Construindo Solos Saudáveis, desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas (EMATER-MG), em parceria com a empresa AG Croppers, o qual procura melhorar a qualidade do solo por meio do cultivo de plantas de cobertura, que podem incrementar os atributos químicos, físicos e biológicos da terra, ampliar a absorção de água e reduzir as ervas daninhas. De acordo com Kleso, já foram implantadas 600 unidades demonstrativas, que comprovam a viabilidade do sistema em culturas de café, frutas e grãos.

Participação do público

Às 12h10, houve a participação dos presentes com a apresentação de comentários sobre o assunto em questão e de perguntas aos convidados. Paulo César Lopes, representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), solicitou aos deputados mineiros uma reestruturação do órgão com mais servidores para melhor atender os municípios mineiros e pediu aos representantes do projetos Pró-Mananciais e Minas d’Água um maior contato para o desenvolvimento de parcerias.

Marco Aurélio Martins Corrêa, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Passa Quatro – MG, cumprimentou os colegas presentes no evento e fez apelo aos representantes da ALMG para que atuem no sentido de que sejam mais bem estruturadas as coordenações municipais de Defesa Civil dos municípios mineiros, as quais, segundo ele, encontram-se em condições precárias em muitas cidades.

Donizete Borges de Carvalho, representando agricultores da região de Alfenas – MG, agradeceu a UNIFEI por sediar o evento, parabenizou o projeto apresentado pela COPASA e pediu aos deputados mineiros uma maior atenção para com a agricultura e o meio ambiente do Estado.

Raquel Manzanares, doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), questionou, quanto aos grupos temáticos do Seminário apresentados anteriormente pela assessoria técnica da ALMG, onde entrariam as questões da gestão dos resíduos sólidos urbanos, da participação dos catadores de materiais recicláveis e do consumo em geral.

Por fim, o vereador Rodrigo Naves, de Varginha – MG, comentou sobre projeto de reflorestamento urbano e apresentou questões ao representante da COPASA sobre o Programa Pró-Mananciais e sobre a possibilidade de captação de agua de chuva como forma de prevenção à dengue.

A primeira parte do evento foi encerrada por volta das 12h30. À tarde, foram discutidos os impactos da crise climática por Emerson Dias Gonçalves, técnico da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), e pelo major Kleber Silveira de Castro, do Corpo de Bombeiros. Após a participação do público por meio de comentários e perguntas aos expositores, foi realizado o encerramento do evento.

Seminário da ALMG

Segundo informações da ALMG, o Seminário Técnico sobre Crise Climática tem o objetivo de construir soluções estruturantes e de longo prazo para a convivência com os fenômenos climáticos extremos. Paralelamente aos encontros promovidos em diversas regiões do Estado, grupos de trabalho discutem planos e políticas públicas já existentes e apresentam sugestões para aprimorá-los.

A etapa final do seminário será realizada na ALMG nos dias 8 e 9 de agosto. As propostas apresentadas pelos participantes do evento poderão se desdobrar em pedidos de providências para autoridades, projetos de lei para aprimorar políticas públicas e emendas ao Orçamento do Estado e ao Plano Plurianual de Ação Governamental.

Além disso, por meio de parceria da ALMG com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), serão fomentados projetos de inovação tecnológica voltados para o enfrentamento da crise climática. “Vamos fazer um trabalho longo, perene, para que, ao final do ano, já tenhamos resultados positivos para amenizar tanto a seca severa que assola parte do Estado, mas também para os problemas acarretados pelas fortes chuvas em outras áreas”, explicou o presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), em material de divulgação sobre o evento.

Fonte: UNIFEI